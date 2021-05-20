Мы начали окончание "эпохи коррупции" – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что сможет завершить "эпоху коррупции" до конца своей каденции.

"Относительно коррупции, мы чистим вертикали, выстроенные "большим бизнесом", назовем их так, потому что они не олигархи, пока нет наших законов. Эти вертикали в каждой институции нашего государства… в каждом министерстве, в парламенте, большое влияние этих людей. Я считаю, что мы начали окончание этой эпохи. И я точно её закончу", - заявил Зеленский на пресс-конференции в Киеве в четверг.