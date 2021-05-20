Политика

12:45 20.05.2021

Зеленский: эпоха бедности закончится, когда все будут платить налоги

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Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что эпоха бедности закончится тогда, когда все будут платить налоги и пройдет полная дерегуляция.

"Что касается бедности, не все зависит от меня. Скажу честно, давлю на правительство, чтобы мы увеличивали и минималку, и пенсии. Им непросто и со мной, с одной стороны, и непросто с наполнением бюджета", - сказал Зеленский на пресс-конференции в четверг в Киеве.

Президент отметил, что экономика развивается не очень хорошо.

"Эпоха бедности закончится только тогда, когда все будут платить налоги, когда дерегуляция будет и когда государство будет максимально диджитализировано. Все это будет обязательно", - добавил он.

Теги: #зеленский
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