Зеленский считает паспортизацию жителей ОРДЛО первым шагом к аннексии территории

Президент Украины Владимир Зеленский считает паспортизацию жителей оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей первым шагом к аннексии территорий.

"Это точно первый шаг, так как то же самое происходило когда-то в Крыму. Крымчанам раздавали российские паспорта. Это большая проблема", - сказал Зеленский на пресс-конференции, отвечая на вопрос агентства "Интерфакс-Украина" о российской паспортизации жителей ОРДЛО.