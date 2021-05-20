Политика

11:50 20.05.2021

Положительно второй год правления Зеленского оценивают четверть украинцев, еще треть удовлетворительно – соцопрос "Рейтинга"

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Положительно второй год правления Зеленского оценивают четверть украинцев, еще треть удовлетворительно – соцопрос "Рейтинга"

Второй год правления президента Украины Владимира Зеленского на "отлично" оценивают 4% украинцев, "хорошо" – еще 20%, свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг" 16-18 мая 2021 года.

Еще 34% опрошенных оценивают второй год правления Зеленского удовлетворительно, 23% - неудовлетворительно, 19% - ужасно. Затруднились с ответом 1% опрошенных.

Относительно хуже оценивают второй год каденции действующего главы государства жители востока страны (15% положительной оценки против 22-26% в других регионах), а также респонденты в возрастной категории 50-59 лет (16% против 22-37% в других категориях). Лучше всего деятельность Зеленского в 2021 году оценивает молодежь до 30 лет (37% положительной поддержки) и респонденты, которые на президентских выборах проголосовали бы за Зеленского (57% против 6-23% сторонников других кандидатов).

Относительно лучшие оценки получили президентские программы "Государство в смартфоне", "Большое строительство", освобождение пленных и заложников, укрепление обороноспособности, международная политика и объединения страны.

Средние оценки получили борьба с коронавирусом, реформирования образования, обновление кадров в органах власти, прекращение огня на Донбассе и социальная защита населения.

Хуже всего опрошенные оценили реформирования медицины, экономическое развитие, земельную реформу, уменьшение влияния олигархов на политику и борьбу с коррупцией.

В ходе исследования методом CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонные интервью с использованием компьютера) было опрошено 2500 респондентов в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2%.

Теги: #зеленский #опрос #рейтинг
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