Ситуация с установлением результатов выборов на округе №87 должна быть решена путем повторных выборов – "Опора"

Результаты довыборов в парламент в округе №87 (центр – г. Надворная Ивано-Франковской области) должны быть установлены путем повторных выборов, подчеркивается в заявлении "Гражданской сети ОПОРА", обнародованном в четверг.

"По мнению "Опоры", самым демократическим способом решения проблемы могло бы стать политико-правовое решение о проведении повторных выборов, ответственность за которое на себя должен взять украинский парламент. Все остальные варианты не позволяют убедительно определить действительное волеизъявление граждан и не обеспечивают надлежащее общественное доверие к результатам голосования", - заявили в "Опоре", комментируя решение Центральной избирательной комиссии (ЦИК) о признании кандидата в народные депутаты от партии "Слуга народа" Василия Вирастюка победителем на довыборах в Верховную Раду.

Отмечается, что решение ЦИК принималось в условиях отсутствия четких механизмов правового разрешения беспрецедентной ситуации в округе.

"И хотя решения ЦИК могут рассматриваться как один из вариантов исполнения решения суда, однако они не устраняют ключевой проблемы избирательного процесса, которая заключается в отсутствии возможности достоверного установления результатов волеизъявления избирателей в пределах округа. Зато повторные выборы, при условии надлежащего законодательного обеспечения, позволят всем политическим субъектам принять участие в новом избирательном процессе, а избирателям гарантировать право на честные результаты выборов", - настаивают в "Опоре".

При этом одновременно с ответственным решением парламента о защите избирательных прав граждан правоохранительные органы обязаны интенсифицировать расследование выявленных нарушений.

В организации подчеркивают, что в сложившейся в округе №87 ситуации не существует идеальных решений и назначение повторных выборов может усилить в будущем недобросовестные технологии по срыву голосования.

"Но, по нашему мнению, прямые преимущества такого варианта защиты избирательных прав граждан превышают потенциальные риски и позволят избежать правовой сомнительности и общественной нелегитимности результатов выборов в ОИО №87. Текущая ситуация, вместо этого, негативно влияет на оценку соблюдения государством стандартов выборов, несмотря на существенные предыдущие достижения в этой сфере и реформирование избирательного законодательства", - резюмируется в заявлении.

Как сообщалось, на округе №87 на довыборах в парламент победу одержал представитель партии "Слуга народа" Василий Вирастюк, набрав 31,25% голосов. Его конкуренты представитель от партии "За будущее" Александр Шевченко и представитель Всеукраинского объединения "Свобода" Руслан Кошулинский набрали 29,69% и, соответственно, 28,86%. Центральная избирательная комиссия Украины на заседании 5 апреля признала выборы на округе состоявшимися.

Перед тем Ивано-Франковский окружной суд рассмотрел несколько дел, в отношении решений о пересчете голосов на 20 избирательных участках, которые приняла ОИК №87 при установлении итогов голосования на довыборах в Раду, прошедших 28 марта. Все рассмотренные дела были открыты по искам кандидата Шевченко. В большинстве случаев (по 6 участкам) решение суда первой инстанции – действия ОИК признать правомерными, истцу полностью отказать в удовлетворении исков. Эти решения были обжалованы.

Впоследствии Ивано-Франковский окружной административный суд признал противоправными и отменил все постановления ОИК №87 о признании голосования на пяти участках недействительными. В гражданской сети "Опора" сообщили, что на некоторых их них по результатам повторного подсчета голосов было установлено несоответствие количества бюллетеней за кандидата Шевченко.

16 апреля ЦИК приняла для обработки протокол окружной избирательной комиссии №87 с пометкой "Уточненный". Диденко рассказал о наличии двух судебных дел относительно составления уточненного протокола окружной комиссией.

21 апреля Верховный суд Украины постановил отменить решение суда первой инстанции, которым была признана бездеятельность ЦИК и на нее было возложено обязательство установить результаты выборов и признать избранным народного депутата в округе №87.

27 апреля Кассационный административный суд в составе Верховного суда (КАС ВС) отказал в удовлетворении иска кандидата Шевченко, признав правомерным решение ЦИК по установлению результатов промежуточных выборов.

2 мая Большая палата Верховного суда частично удовлетворила апелляционную жалобу кандидата Шевченко на решение Верховного суда от 28 апреля и признала противоправными действия ЦИК по установлению результатов выборов в округе №87. Также суд признал противоправным и отменил протокол ЦИК от 22 апреля 2021, которым установлены результаты выборов и Вирастюк признан победителем в округе №87.

19 мая ЦИК, учитывая решения судов и позицию Большой палаты Верховного Суда, приняла решение о признании Вирастюка избранным по результатам довыборов без учета результатов голосования на шести участках.

В свою очередь, представитель от партии "За будущее" Александр Шевченко, занявший на выборах второе место по количеству голосов, заявил о намерении обжаловать решение ЦИК в суде.