Политика

10:07 20.05.2021

УДАР готовится к выборам в Раду – Кличко

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УДАР готовится к выборам в Раду – Кличко

Партия "Удар" намерена принять участие в следующих парламентских выборах в Украине и в настоящее время готовится к ним, сообщил лидер политсилы, мэр Киева Виталий Кличко

"Я говорю об этом сейчас открыто: мы готовимся к следующим парламентским выборам… Да, партия "Удар". Мы сейчас работаем над тем, чтобы возродить наши ячейки во всех областях, чтобы принять участие в очередных или внеочередных выборах в Верховную Раду", - сказал Кличко в своем интервью "Украинской правде", опубликованном в четверг.

По его словам, в Украине парламентско-президентская форма правления, поэтому политсиле обязательно нужны представители в Верховной Раде. "Это еще один инструмент для проведения реформ в Киеве. Без этого инструмента достаточно сложно", - добавил Кличко.

На вопрос, действительно ли американский политтехнолог Джордж Бирнбаум занимается подготовкой партии "Удар" к парламентским выборам, политик ответил: "Он консультирует меня".

При этом он не ответил на вопрос, намерен ли баллотироваться на пост главы государства при том, что заявлял о таких намерениях в 2013 году. "Я взял ответственность за город Киев, и будет нечестно все бросать и рассказывать, что у меня есть лучшие амбиции. Из города Киева я делаю европейский город. Когда мне это удастся сделать - потом будем говорить на эту тему. Если не удастся - извините, пожалуйста, но желание президентства есть у многих людей", - сказал Кличко.

По словам мэра Киева, он ни с кем не разговаривал о президентских выборах, и у него нет избирательного штаба, который бы его к ним готовил. Он также опроверг информацию о том, что якобы встречался с пятым президентом Украины (2014-2019), лидером партии "Европейская солидарность" Петром Порошенко и обсуждал с ним вопрос поддержки на следующих выборах главы государства.

В то же время Кличко отметил, что после 2014 года у него были разные предложения и от Порошенко, и от представителей других политсил об объединении усилий. "Я в этом направлении говорил откровенно, что я буду развивать свою политическую силу для того, чтобы самостоятельно идти в парламент", - подчеркнул он.

Политик назвал неправильным путь объединения, "чтобы воевать против кого-то". "Но скажу так: у меня близкие отношения с каждой политической силой, которые отстаивают европейские ценности. Мы с ними общаемся и координируем наши действия", - сказал Кличко.

 

Теги: #кличко #удар #выборы
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