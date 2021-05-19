Вашингтон не стал вводить новые санкции против "Северного потока 2" - СМИ

Госдеп США в среду проинформировал Конгресс США, что администрация Белого дома решила не вводить пакет новых санкций против проекта газопровода "Северный поток 2", сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

"США не стали вводить новые санкции против трубопровода "Северный поток 2", - пишет агентство.

В сообщении отмечается, что решение касается компании-оператора "Северного потока 2" - Nord Stream 2 AG.

"Администрация Байдена введет, но сразу отменит санкции против находящейся в Швейцарии компании, контролирующей строительство газопровода "Северный поток 2" из России в Германию", - информирует Bloomberg.

По данным источников, в докладе Конгрессу Госдеп сообщил, что Nord Stream 2 AG "занимается подсанкционной деятельностью в соответствии с законодательством США, но администрация Байдена решила отменить санкции по соображениям национальной безопасности".

В сообщении не указывается, есть ли в отчете Конгрессу другие предложения по возможным санкциям против проекта.