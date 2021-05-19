Политика

20:05 19.05.2021

Порошенко: Те, кто отправил Антоненко за решетку, будут отвечать перед законом

1 мин читать
Порошенко: Те, кто отправил Антоненко за решетку, будут отвечать перед законом

Пятый президент Украины (2014-19), лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко убежден, что принявшие решение о заключении подозреваемого по "делу Шеремета" Андрея Антоненко (сценический псевдоним Риффмастер) под стражу понесут за это ответственность, сообщается на сайте "Евросолидарности" в среду.

"Мы докажем, что это было преступление. И они точно будут отвечать за каждый из 500 дней, когда Риффмастер был заключен в тюрьму. Они будут привлечены к ответственности за эти преступления - и в отношении Андрея, и в отношении Юлии Кузьменко", - сказал Порошенко во время встречи с Антоненко, который в настоящее время находится под домашним арестом.

Политик отметил огромную роль, которую Антоненко сыграл в создании Сил специальных операций (ССО). "Все знают о той огромной роли, которую Андрей сыграл в процессе создания ССО. Я горжусь, что под указом о создании ССО как отдельного вида Вооруженных сил Украины стоит моя подпись. Я горжусь нашими спецназовцами, нашими воинами, которые уже во время вооруженной агрессии выполняли самые сложные задачи", - сказал лидер "Евросолидарности".

"Сегодня хороший день, когда я могу пожать руку Андрею дома, но в следующий раз давайте договоримся, чтобы мы это сделали на улице и у нас, когда будет возможность снять браслет. Украина должна увидеть, что мы своих не бросаем. Правда всегда побеждает", - резюмировал Порошенко.

Теги: #евросолидарность #антоненко
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:07 18.05.2021
"Евросолидарность" требует отставки всего правительства

"Евросолидарность" требует отставки всего правительства

18:13 17.05.2021
"Евросолидарность" инициирует обращение Рады к международному сообществу из-за незаконной подготовки к выборам в Госдуму в оккупированном Крыму

"Евросолидарность" инициирует обращение Рады к международному сообществу из-за незаконной подготовки к выборам в Госдуму в оккупированном Крыму

10:52 16.05.2021
"Евросолидарность" заявила о необходимости полного аудита расходов из антиковидного фонда

"Евросолидарность" заявила о необходимости полного аудита расходов из антиковидного фонда

16:04 15.05.2021
Порошенко призвал отменить постановление о новом порядке начисления субсидий

Порошенко призвал отменить постановление о новом порядке начисления субсидий

12:21 09.05.2021
Депутаты "Евросолидарности" с ветеранами и общественными активистами отметили "Первую минуту мира"

Депутаты "Евросолидарности" с ветеранами и общественными активистами отметили "Первую минуту мира"

10:42 06.05.2021
В Раде инициируют принятие обращения к Конгрессу США о предоставлении Украине статуса Основного союзника вне НАТО

В Раде инициируют принятие обращения к Конгрессу США о предоставлении Украине статуса Основного союзника вне НАТО

17:05 05.05.2021
"Евросолидарность" требует от Кабмина отменить новшества в оформлении субсидий

"Евросолидарность" требует от Кабмина отменить новшества в оформлении субсидий

12:22 02.05.2021
Порошенко: вера учит нас милосердию и укрепляет в решительности

Порошенко: вера учит нас милосердию и укрепляет в решительности

17:29 30.04.2021
Антоненко (Riffmaster) освобожден из-под стражи под круглосуточный домашний арест – суд

Антоненко (Riffmaster) освобожден из-под стражи под круглосуточный домашний арест – суд

17:56 27.04.2021
Порошенко назвал 5 "красных линий" для Зеленского в процессе урегулирования конфликта на Донбассе

Порошенко назвал 5 "красных линий" для Зеленского в процессе урегулирования конфликта на Донбассе

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Вашингтон не стал вводить новые санкции против "Северного потока 2" - СМИ

ЦИК признала Вирастюка избранным нардепом в округе №87, кандидат Шевченко обжалует это решение в суде

До осени не будет никаких кадровых ротаций в министерствах - Арахамия

Кличко обнародовал запись с камер видеонаблюдения возле его квартиры и обвинил ОП в давлении на столичную власть

"Евросолидарность" требует отставки всего правительства

ПОСЛЕДНЕЕ

Вашингтон не стал вводить новые санкции против "Северного потока 2" - СМИ

ЦИК признала Вирастюка избранным нардепом в округе №87, кандидат Шевченко обжалует это решение в суде

Новый законопроект о местных референдумах будет отправлен в Венецианскую комиссию - Стефанчук

Рейтинг кандидатов в мэры Харькова возглавляет Терехов, на втором месте Добкин – опрос КМИС

Глава профильного комитета Рады встретится с представителями нацменьшинств в регионах для обсуждения новой редакции закона

Предвыборная программа Зеленского выполнена только на 25% - КИУ

ВСК по "вагнеровцам" должна заниматься исключительно этим вопросом, считают в "Голосе"

В Раде зарегистрирован законопроект о местном референдуме

Гройсман хочет на пресс-конференции получить от Зеленского ответы на вопросы по вакцинации, коррупции и прекращении войны

"Голос" будет требовать расследования деятельности Степанова на должности министра - Рудик

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА