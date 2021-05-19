Порошенко: Те, кто отправил Антоненко за решетку, будут отвечать перед законом

Пятый президент Украины (2014-19), лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко убежден, что принявшие решение о заключении подозреваемого по "делу Шеремета" Андрея Антоненко (сценический псевдоним Риффмастер) под стражу понесут за это ответственность, сообщается на сайте "Евросолидарности" в среду.

"Мы докажем, что это было преступление. И они точно будут отвечать за каждый из 500 дней, когда Риффмастер был заключен в тюрьму. Они будут привлечены к ответственности за эти преступления - и в отношении Андрея, и в отношении Юлии Кузьменко", - сказал Порошенко во время встречи с Антоненко, который в настоящее время находится под домашним арестом.

Политик отметил огромную роль, которую Антоненко сыграл в создании Сил специальных операций (ССО). "Все знают о той огромной роли, которую Андрей сыграл в процессе создания ССО. Я горжусь, что под указом о создании ССО как отдельного вида Вооруженных сил Украины стоит моя подпись. Я горжусь нашими спецназовцами, нашими воинами, которые уже во время вооруженной агрессии выполняли самые сложные задачи", - сказал лидер "Евросолидарности".

"Сегодня хороший день, когда я могу пожать руку Андрею дома, но в следующий раз давайте договоримся, чтобы мы это сделали на улице и у нас, когда будет возможность снять браслет. Украина должна увидеть, что мы своих не бросаем. Правда всегда побеждает", - резюмировал Порошенко.