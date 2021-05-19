ЦИК признала Вирастюка избранным нардепом в округе №87, кандидат Шевченко обжалует это решение в суде

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) на заседании в среду приняла решение о признании кандидата в народные депутаты от партии "Слуга народа" Василия Вирастюка избранным по результатам довыборов в парламент в округе №87 (центр – г.Надворная Ивано-Франковской области) без учета результатов голосования на шести участках.

"Учитывая решения судов и позицию Большой Палаты Верховного Суда, Комиссия признала голосования на шести участках недействительным и установила результаты без их учета", - сообщается на странице ЦИК в Facebook.

За заседании ЦИК в среду был зачитан протокол, в котором говорилось: "В соответствии с законом Украины про выборы народных депутатов Украины народным депутатом Украины выбран Вирастюк Василий Ярославович, 1974 г.р…. беспартийный, субъект выдвижения – политическая партия "Слуга народа", который получил большее относительно других кандидатов в народные депутаты Украины, которые баллотировались в одномандатном избирательном округе №87, количество голосов избирателей… - 14 тыс 811".

После того, как текст протокола был зачитан, глава комиссии Олег Диденко попросил передать его для подписания членами Центральной избирательной комиссии, после чего объявил: "Протокол подписали все 14 присутствующих на заседании членов комиссии, трое наших коллег подписали протокол с особым мнением".

В свою очередь, представитель от партии "За будущее" Александр Шевченко, занявший на выборах второе место по количеству голосов, заявил о намерении обжаловать в суде решение ЦИК о признании недействительным голосования на шести избирательных участках,

"Напомню, мы считаем, при монопольной "оккупации" спецподразделениями СБУ помещения ОИК, из документации именно этих шести участков были похищены 504 бюллетеня за лидера гонки, что изменило результат волеизъявления избирателей округа в пользу провластного кандидата. Однако, ЦИК пошла дальше и объявила, что все 3189 голосов на этих участках являются недействительными. Это, по нашему мнению, незаконное решение, которое мы обжалуем в судах", - написал Шевченко в соцсети Facebook.

Как сообщалось, на округе №87 на довыборах в парламент победу одержал представитель партии "Слуга народа" Василий Вирастюк, набрав 31,25% голосов. Его конкуренты представитель от партии "За будущее" Александр Шевченко и представитель Всеукраинского объединения "Свобода" Руслан Кошулинский набрали 29,69% и, соответственно, 28,86%. Центральная избирательная комиссия Украины на заседании 5 апреля признала выборы на округе состоявшимися.

Перед тем Ивано-Франковский окружной суд рассмотрел несколько дел, в отношении решений о пересчете голосов на 20 избирательных участках, которые приняла ОИК №87 при установлении итогов голосования на довыборах в Раду, прошедших 28 марта. Все рассмотренные дела были открыты по искам кандидата Шевченко. В большинстве случаев (по 6 участкам) решение суда первой инстанции – действия ОИК признать правомерными, истцу полностью отказать в удовлетворении исков. Эти решения были обжалованы.

Впоследствии Ивано-Франковский окружной административный суд признал противоправными и отменил все постановления ОИК №87 о признании голосования на пяти участках недействительными. В гражданской сети "Опора" сообщили, что на некоторых их них по результатам повторного подсчета голосов было установлено несоответствие количества бюллетеней за кандидата Шевченко.

16 апреля ЦИК приняла для обработки протокол окружной избирательной комиссии №87 с пометкой "Уточненный". Диденко рассказал о наличии двух судебных дел относительно составления уточненного протокола окружной комиссией.

21 апреля Верховный суд Украины постановил отменить решение суда первой инстанции, которым была признана бездеятельность ЦИК и на нее было возложено обязательство установить результаты выборов и признать избранным народного депутата в округе №87.

27 апреля Кассационный административный суд в составе Верховного суда (КАС ВС) отказал в удовлетворении иска кандидата Шевченко, признав правомерным решение ЦИК по установлению результатов промежуточных выборов.

2 мая Большая палата Верховного суда частично удовлетворила апелляционную жалобу кандидата Шевченко на решение Верховного суда от 28 апреля и признала противоправными действия ЦИК по установлению результатов выборов в округе №87. Также суд признал противоправным и отменил протокол ЦИК от 22 апреля 2021, которым установлены результаты выборов и Вирастюк признан победителем в округе №87.

Источники:

https://www.facebook.com/UACEC/posts/1384488635266883

https://www.cvk.gov.ua/pryama-translyatsiya-zasidannya-tsentralnoi-viborchoi-komisii.html

https://www.facebook.com/YaShevchenkoUa/posts/323794089107199