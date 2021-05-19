Новый законопроект о местных референдумах будет отправлен в Венецианскую комиссию - Стефанчук

Новый законопроект о местных референдумах будет отправлен в Европейскую комиссию за демократию через право (Венецианскую комиссию) для оценки, сообщил первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук.

"Нами было проработано более 100 письменных комментариев и предложений, которые поступили к указанному законопроекту, но мы понимаем, что усовершенствованию нет пределов, потому в ближайшее время мы также планируем (несмотря на то, что у нас уже есть позитивные отзывы от многих международных организаций, от многих национальных экспертов) направить этот законопроект в Европейскую комиссию за демократию через право, так называемую Венецианскую комиссию, для получения соответствующего вывода по данному законопроекту", - сказал Стефанчук на пресс-конференции в среду.

Первый зампредседателя Верховной Рады отметил, что в процессе работы над этим законопроектом принимались во внимание концепции проектов о местных референдумах, которые уже были зарегистрированы в Верховной Раде, соответствующие правовые позиции Конституционного суда Украины, положения Европейской хартии местного самоуправления, а также международные стандарты, рекомендации международных институций.

Кроме того, Стефанчук указал, что организовано публичное обсуждение законопроекта путем размещения на официальном сайте Верховной Рады с последующей его доработкой.

Законопроектом предусматриваются такие виды местного референдума, как утверждение статуса территориальной громады и изменений к нему, утверждение программы развития территориальной громады, досрочное прекращение полномочий городского, поселкового, сельского совета, сельского, поселкового, городского головы, потеря силы нормативно-правовых актов органов местного самоуправления, как и любые другие вопросы местного значения, которые отнесены Конституцией и законами к ведению территориальной громады.

"Почему это важно? Потому что мы должны после того, как мы создали правовой механизм для всеукраинского референдума, наполнить прямой демократией наши территориальные громады, чтобы люди понимали, что от их решения на самом деле что-то зависит, что они могут влиять на местный совет, на местного голову. Если им не нравится - они имеют право требовать переизбрания, они имеют право создать те условия, в которых им будет комфортно жить", - пояснил Стефанчук.