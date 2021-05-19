Политика

13:19 19.05.2021

Глава профильного комитета Рады встретится с представителями нацменьшинств в регионах для обсуждения новой редакции закона

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Глава профильного комитета Рады встретится с представителями нацменьшинств в регионах для обсуждения новой редакции закона

Глава парламентского комитета по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий, национальных меньшинств и межнациональных отношений Дмитрий Лубинец (группа "За майбутнє") намерен встретиться с представителями национальных меньшинств в разных регионах Украины, чтобы учесть их предложения в законопроект о национальных меньшинствах.

"Я анонсирую свои рабочие поездки по территории Украины в места, где компактно проживают представители национальных меньшинств. Я еду для того, чтобы встретиться с представителями национальных меньшинств, услышать их проблемы… предложения… к этому законопроекту (о национальных меньшинствах – ИФ)", - сказал Лубинец на брифинге в среду.

Он подчеркнул, что разрабатываемый закон будет направлен на защиту прав национальных меньшинств, проживающих на территории Украины.

По словам народного депутата, с 24 по 31 мая он побывает в Мариуполе (Донецкая обл.), Мелитополе (Запорожская обл.), Умани (Черкасская обл.), Ужгороде (Закарпатская обл.), в Одессе и Черновцах. Лубинец сообщил, что встречи с представителями меньшинств будут проходить как в режиме онлайн, так и оффлайн.

"После этого мы проведем, предварительно, 4 июня в Киеве большое обсуждение онлайн уже наработанного законопроекта о национальных меньшинствах Украины, и будем его регистрировать", - добавил депутат.

Он также сообщил, что к работе над законопроектом подключились профильные министерства - иностранных дел, образования, культуры.

"Непосредственно этой работой руководит Офис президента и лично президент Владимир Зеленский, который четко заявил, что этот законопроект необходим, и он должен, как можно быстрее, быть зарегистрирован в Верховной Раде и принят", - сказал Лубинец.

Лубинец возглавляет рабочую группу, которая разрабатывает новую редакцию закона о национальных меньшинствах.

Теги: #законопроект #лубинец #нацменьшинства
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