Предвыборная программа Зеленского выполнена только на 25% - КИУ

Предвыборная программа президента Украины Владимира Зеленского в настоящее время выполнена только на 25%, говорится в результатах анализа, проведенного экспертами Комитета избирателей Украины.

Как сообщает пресс-служба КИУ в среду, среди пунктов, которые не удалось реализовать, вопрос завершения конфликта на Донбассе, возврат временно оккупированных территорий и принуждение России к возмещению нанесенного ею ущерба Украине.

Кроме того, невыполненными остаются пункты, предусматривающие возможности оформления бизнеса за час, получения загранпаспорта за 15 минут и голосования за секунду, которые будут реализованы с помощью Интернета.

Также остаются лишь обещаниями вопросы создания таких условий жизни в Украине, которые бы заставили граждан нашей страны вернуться с заработков за границей, а также вопросы повышения пенсионного обеспечения и полного перехода от солидарной к накопительной пенсионной системе, а также ряд других.

В свою очередь, в перечень выполненных обещаний Зеленского входят формирование в Украине прозрачного рынка земли, внесение законопроектов о снятии неприкосновенности с высших должностных лиц и импичменте президента, капитальный ремонт инфраструктуры в стране, автоматизация публичных процессов онлайн, сведение всего функционала государства до "размеров смартфона" и т.д.

"Из избирательной программы В. Зеленского эксперты КИУ выделили 30 пунктов, из которых 22 - не выполнены, 8 - частично или полностью выполнены. Таким образом программа является выполненной только на 25%. Преимущественно реализованы "второстепенные" обещания, которые не имеют существенного влияния на жизнь граждан. Зато принципиальные положения программы по окончанию войны, повышению качества жизни, борьбе с коррупцией, проведению важных реформ не выполнены", - резюмируют по этому поводу в комитете.