Политика

10:36 19.05.2021

Гройсман хочет на пресс-конференции получить от Зеленского ответы на вопросы по вакцинации, коррупции и прекращении войны

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Гройсман хочет на пресс-конференции получить от Зеленского ответы на вопросы по вакцинации, коррупции и прекращении войны

Лидер политической партии "Украинская стратегия Гройсмана" Владимир Гройсман обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому, и по случаю анонсированной им пресс-конференции задал несколько вопросов.

Видеообращение Гройсман разместил в социальных сетях.

 

"Вы второй подряд президент, который обещает закончить войну. Скажите, пожалуйста, каким способом и когда вы это сделаете? Второе - когда все украинцы будут вакцинированы? Если этого не произойдет - готовы ли вы персонально нести за это ответственность? И третье, многие СМИ пишут о том, что ваши депутаты фракции "Слуга народа" получают в конвертах ежемесячную теневую зарплату от 20 тыс. долларов. Если это подтвердится, вы распустите коррумпированную Верховную Раду?" - спросил Зеленского Гройсман.

Политик также выразил надежду, что глава государства ответит на поставленные вопросы, поскольку они на самом деле интересуют миллионы украинцев.

Теги: #гройсман #зеленский
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