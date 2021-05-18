"Голос" будет требовать расследования деятельности Степанова на должности министра - Рудик

Парламентская фракция "Голос" добилась отставки Максима Степанова с должности министра здравоохранения и будет требовать проведения тщательного расследования его деятельности, заявила лидер одноименной партии и народный депутат Кира Рудик.

"Мы последовательно и системно год боролись за то, чтобы министр здравоохранения Степанов ушел в отставку и сегодня это произошло. Министр здравоохранения провалил три конкретные системные задачи, которые стояли перед ним: первое - это обеспечение массового тестирования, второе - обеспечение больниц кислородом, и третье - обеспечение массовой вакцинации, основная задача, которая в этом году стояла перед министром здравоохранения, - цитирует Рудик пресс-служба политсилы во вторник.

Нардеп отметила, что одного увольнения с должности Степанова недостаточно, поскольку следует провести "тщательное расследование его деятельности и "Голос" будет этого добиваться".

Она также добавила, что отставка Степанова не означает автоматическое восстановление полноценной борьбы с COVID-19 в Украине, поэтому к потенциальным кандидатам на кресло главы МОЗ фракция "Голос" имеет конкретные требования.

"Мы ожидаем, что эти люди придут с аудитом министерств и четким конкретным планом, каким образом будет работать их министерство в дальнейшем. К кандидатам в министры здравоохранения у нас есть конкретные задачи: первое - провести системный аудит Минздрава, второе - составить четкий план вакцинации на следующие полгода и третье - сделать то, что уже делают другие министры здравоохранения по всем странам, это начать переговоры о закупке вакцин на следующий год", - резюмировала Рудик.

Как сообщалось, Верховная Рада поддержала представление об увольнении предыдущего министра здравоохранения Максима Степанова с должности. Соответствующее решение поддержали 292 народных депутата на пленарном заседании во вторник. Представление о его увольнении 14 мая внес в парламент премьер-министр Денис Шмыгаль.