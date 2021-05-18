Политика

17:07 18.05.2021

"Евросолидарность" требует отставки всего правительства

1 мин читать
"Евросолидарность" требует отставки всего правительства

Депутатская фракция "Европейская солидарность" требует отправить в отставку правительство в полном составе, заявила сопредседатель фракции Ирина Геращенко.

"Наша позиция следующая, что все правительство Зеленского за непрофессиональность, бардак, коррупцию, отсутствие стратегии должно уйти в отставку", - сказала Геращенко в своём выступлении с трибуны парламента на внеочередном заседании Верховной Рады во вторник.

Вместе с тем она уточнила, что фракция "Европейская солидарность" уже собрала 91 подпись народных депутатов в поддержку соответствующей инициативы.

Теги: #евросолидарность #кабмин
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:27 18.05.2021
Основной причиной увольнения Степанова является срыв вакцинальной кампании – Шмыгаль

Основной причиной увольнения Степанова является срыв вакцинальной кампании – Шмыгаль

13:06 18.05.2021
Корниенко: Рада заслушает отчет Кабмина после обсуждения скопившихся за период рассмотрения поправок к Земельному кодексу законопроектов

Корниенко: Рада заслушает отчет Кабмина после обсуждения скопившихся за период рассмотрения поправок к Земельному кодексу законопроектов

20:55 17.05.2021
Фракция "Слуга народа" согласовала Любченко на пост первого вице-премьера-главы Минэкономики, Кубракова и Ляшко - глав Мининфраструкткуры и Минздрава

Фракция "Слуга народа" согласовала Любченко на пост первого вице-премьера-главы Минэкономики, Кубракова и Ляшко - глав Мининфраструкткуры и Минздрава

18:13 17.05.2021
"Евросолидарность" инициирует обращение Рады к международному сообществу из-за незаконной подготовки к выборам в Госдуму в оккупированном Крыму

"Евросолидарность" инициирует обращение Рады к международному сообществу из-за незаконной подготовки к выборам в Госдуму в оккупированном Крыму

10:52 16.05.2021
"Евросолидарность" заявила о необходимости полного аудита расходов из антиковидного фонда

"Евросолидарность" заявила о необходимости полного аудита расходов из антиковидного фонда

16:04 15.05.2021
Порошенко призвал отменить постановление о новом порядке начисления субсидий

Порошенко призвал отменить постановление о новом порядке начисления субсидий

16:03 15.05.2021
Правительство может переназначить набсовет "Нафтогаза" на год - источник

Правительство может переназначить набсовет "Нафтогаза" на год - источник

20:02 14.05.2021
Кабмин поднимет до 100 тыс. грн сумму депозитов, которые не будут учитываться при назначении субсидии - Лазебная

Кабмин поднимет до 100 тыс. грн сумму депозитов, которые не будут учитываться при назначении субсидии - Лазебная

19:49 14.05.2021
Кандидатами на министров экономики и транспорта являются главы Госналогслужбы и "Укравтодора" – источник в Кабмине, депутаты "Слуги народа"

Кандидатами на министров экономики и транспорта являются главы Госналогслужбы и "Укравтодора" – источник в Кабмине, депутаты "Слуги народа"

17:03 14.05.2021
Кабмин предлагает членам набсовета "Нафтогаза Украины" остаться еще на год - премьер

Кабмин предлагает членам набсовета "Нафтогаза Украины" остаться еще на год - премьер

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

"Батькивщина" покинула зал заседаний Рады во время рассмотрения кадровых вопросов

Медведчук считает дело против него политически мотивированным

Кулеба: ситуация с судьей Чаусом не должна быть использована РФ для того, чтобы рассорить Украину с Молдовой

Разумков созывает внеочередное заседание Рады на вторник

Разговор о превращении Украины в "антипод" РФ демонстрирует непонимание внутренних процессов в Украине - спикер МИД

ПОСЛЕДНЕЕ

"Батькивщина" покинула зал заседаний Рады во время рассмотрения кадровых вопросов

Нардеп Яценко стал членом фракции "Батькивщина"

Зеленский во вторник внесет в Раду в законопроект о коренных народах

Медведчук считает дело против него политически мотивированным

ЕС разделяет приверженность "Ассоциированного трио" евроинтеграции – Стано

Главы МИД стран Люблинского треугольника призвали международное сообщество консолидировать усилия для деоккупации Крыма

"Батькивщина" поддерживает инициативную группу, собирающую подписи за референдум против продажи сельхозземли - Тимошенко

Кулеба: ситуация с судьей Чаусом не должна быть использована РФ для того, чтобы рассорить Украину с Молдовой

ЕС продлевает ограничительные меры в рамках борьбы с кибератаками

Разумков созывает внеочередное заседание Рады на вторник

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА