"Евросолидарность" требует отставки всего правительства

Депутатская фракция "Европейская солидарность" требует отправить в отставку правительство в полном составе, заявила сопредседатель фракции Ирина Геращенко.

"Наша позиция следующая, что все правительство Зеленского за непрофессиональность, бардак, коррупцию, отсутствие стратегии должно уйти в отставку", - сказала Геращенко в своём выступлении с трибуны парламента на внеочередном заседании Верховной Рады во вторник.

Вместе с тем она уточнила, что фракция "Европейская солидарность" уже собрала 91 подпись народных депутатов в поддержку соответствующей инициативы.