Политика

16:28 18.05.2021

"Батькивщина" покинула зал заседаний Рады во время рассмотрения кадровых вопросов

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"Батькивщина" покинула зал заседаний Рады во время рассмотрения кадровых вопросов

Депутатская фракция "Батькивщина" покинула зал заседаний Верховной Рады во время рассмотрения кадровых вопросов, касающихся увольнения трёх министров, заявила лидер фракции Юлия Тимошенко.

"То, что сегодня происходит - это шоу по защите доброго царя и уничтожению плохих бояр. Мы в этом шоу участвовать не будем. Потому что все это - абсурд. И не министры сегодня виноваты в полном развале управления страной, а персонально президент несёт ответственность... Мы уходим из зала сейчас", - сказала Тимошенко в своём выступлении с трибуны парламента на внеочередном заседании парламента во вторник.

Вместе с тем, она призвала президента Украины Владимира Зеленского поменять "стратегию и курс управления страной и строить счастливое европейское государство" вместо того, чтобы "менять министров, переставлять людей и менять фамилии".

Как сообщалось, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков во вторник в 16:00 по требованию депутатов созвал внеочередное пленарное заседание.

На повестке дня - рассмотрение трёх кадровых вопросов: об увольнении Владислава Криклия с должности министра инфраструктуры и Игоря Петрашко - с должности министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины, а также Максима Степанова - с должности министра здравоохранения.

Теги: #батькивщина #рада #кадры
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