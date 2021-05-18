Политика

13:06 18.05.2021

Корниенко: Рада заслушает отчет Кабмина после обсуждения скопившихся за период рассмотрения поправок к Земельному кодексу законопроектов

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Корниенко: Рада заслушает отчет Кабмина после обсуждения скопившихся за период рассмотрения поправок к Земельному кодексу законопроектов

Верховная Рада может заслушать отчет правительства после того, как примет большую часть законопроектов, которые не были вовремя приняты из-за длительного рассмотрения поправок к Земельному кодексу, допускает первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко.

"Я очень хочу услышать отчет правительства, он ежегодно должен быть в Верховной Раде. Думаю, когда мы немного разберемся с законами, которых очень много накопилось, ...тогда перейдем к отчету", - сказал Корниенко журналистам во вторник в Киеве.

Он напомнил, что в пятницу премьер-министр Денис Шмыгаль выступит в парламенте во время "Часа вопросов к правительству" и расскажет о профилактике борьбы с коронавирусной болезнью, в том числе о вакцинации.

Как сообщалось, более месяца работа Верховной Рады была практически заблокирована из-за рассмотрения большого количества поправок к Земельному кодексу.

Теги: #рада #корниенко #кабмин
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