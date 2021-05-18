Политика

12:48 18.05.2021

Медведчук считает дело против него политически мотивированным

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Медведчук считает дело против него политически мотивированным

Народный депутат фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук назвал начатое против него уголовное производство политически мотивированным преследованием оппозиции.

"Все, о чем говорится в материалах подозрения, так называемые обстоятельства, так называемые доказательства, так называемые заключения только подтверждают, что это – политически мотивированное решение против оппозиции", - указывается в сообщении пресс-служба Медведчука в соцсети Facebook.

Как сообщалось, народные депутаты Украины фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук и Тарас Козак 11 мая были уведомлены о подозрении в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов в оккупированном РФ Крыму. По словам генпрокурора Ирины Венедиктовой, подозрение касается трех эпизодов противоправной деятельности и сотрудничества со страной-агрессором.

По данным следствия, в 2015 году Медведчук вступил в предварительный сговор с чиновником правительства РФ для добычи полезных ископаемых на шельфе Черного моря (морская экономическая зона Украины, временно оккупированная РФ). Еще один эпизод уголовного производства касается передачи специальным службам РФ сведений, содержащих государственную тайну. Третий эпизод незаконной деятельности - проведение подрывной деятельности против Украины, в частности, в контексте разработки антиукраинского проекта "Луч".

Медведчук 12 мая прибыл в Офис генерального прокурора, ознакомился с копией предъявленного ему подозрения и заявил, что скрываться от следствия не намерен, а подозрения являются политически мотивированными. Позже Медведчук заявил, что примет решение по обжалованию меры пресечения после консультаций с адвокатами.

Сторона обвинения в ходе судебного заседания по избранию меры пресечения Медведчуку просила суд применить к подозреваемому меру пресечения в виде ареста с альтернативой залога в 300 млн 930 грн.

Суд избрал Медведчуку меру пресечения в виде домашнего ареста до 9 июля 2021 года.

 

Теги: #медведчук #суд
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