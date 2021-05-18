Политика

12:28 18.05.2021

ЕС разделяет приверженность "Ассоциированного трио" евроинтеграции – Стано

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ЕС разделяет приверженность "Ассоциированного трио" евроинтеграции – Стано

Европейский союз уважает и разделяет приверженность европейской интеграции Украины, Грузии и Молдовы, создавших так называемое "Ассоциированное трио".

Так во вторник в Брюсселе агентству "Интерфакс-Украина" прокомментировал подписание министрами иностранных дел Украины, Грузии и Молдовы меморандума о создании "Ассоциированного трио" с целью усиленного сотрудничества в сфере европейской интеграции представитель дипломатической службы ЕС Питер Стано.

"Европейский Союз признает европейские устремления и европейский выбор ассоциированных партнеров - Грузии, Республики Молдова и Украины. Эти страны являются близкими соседями ЕС и партнерами в рамках Восточного партнерства. Все наши соседи суверенны и независимы. Мы уважаем их выбор, приоритеты внешней политики и стратегические цели, включая подписание между ними меморандума об усилении сотрудничества в области европейской интеграции", - заверил он.

По словам представителя дипломатической службы, ЕС посредством существующих соглашений об ассоциации, включая углубленные и всеохватывающие зоны свободной торговли, "разделяет приверженность" укреплению политической ассоциации и экономической интеграции с этими странами.

"Европейский союз поддерживает каждую из этих стран в их процессах реформ и преобразований, вкладывая значительное время, финансовую и техническую помощь для того, чтобы обеспечить ощутимые блага и улучшение жизни граждан. Мы сосредоточены на полном выполнении наших соответствующих соглашений об ассоциации, чтобы в полной мере использовать предоставляемые ими возможности", - подчеркнул Стано.

Теги: #интеграция #ес #ассоциация #стано #украина
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