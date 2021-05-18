Политика

11:55 18.05.2021

"Батькивщина" поддерживает инициативную группу, собирающую подписи за референдум против продажи сельхозземли - Тимошенко

2 мин читать
"Батькивщина" поддерживает инициативную группу, собирающую подписи за референдум против продажи сельхозземли - Тимошенко

Лидер Всеукраинского объединения "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила о поддержке политсилой инициативной группы, которая намерена собирать подписи за проведение всеукраинского референдума против продажи земли сельскохозяйственного назначения, сообщается на сайте партии во вторник.

"22 мая в 12:00 в 30 километрах от Киева соберутся вместе почти все аграрные ассоциации, профсоюзы, представители промышленников и предпринимателей, чтобы провести собрание большой инициативной группы, которая насчитывает более 17 тысяч человек. Вместе с ними наша команда готова начать всеукраинский референдум против продажи сельскохозяйственной земли", - сказала Тимошенко во время выступления с трибуны парламента.

По ее убеждению, удачный мировой опыт свободного рынка земли определяет привилегии исключительно для собственных фермеров, а не продажа земли иностранцам, как это предусмотрено в принятых властной командой законах.

"Всеми социальными и экономическими решениями, которые принимаются последние годы, украинцев выталкивают с собственной земли. Сотнями тысяч они выезжают из Украины не потому, что не любят свою Родину, а потому что для них созданы невозможные для жизни и работы условия. А сейчас еще и проталкиваются законы о продаже сельскохозяйственной земли", - отметила Тимошенко.

Открытия рынка земель сельхозназначения, который откроется с 1 июля текущего года, лидер "Батькивщины" назвала "безумием", поскольку, по ее словам, речь идет о распродаже 72% территории Украины.

"Социологические опросы показывают, что 77% людей хотят принять участие в референдуме. Мы с людьми! Мы за Украину и за то, чтобы украинцы были хозяевами на своей земле", - сказала Тимошенко.

Теги: #земля #тимошенко #батькивщина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:00 18.05.2021
Более 100 аукционов запланировано в Украине на май-июнь в рамках большой и малой приватизации - замглавы ОП

Более 100 аукционов запланировано в Украине на май-июнь в рамках большой и малой приватизации - замглавы ОП

12:51 17.05.2021
Тимошенко заявляет о создании "фейковых" инициативных групп, их цель - сорвать референдум, инициируемый "Батькивщиной"

Тимошенко заявляет о создании "фейковых" инициативных групп, их цель - сорвать референдум, инициируемый "Батькивщиной"

13:53 13.05.2021
Абсолютное большинство украинцев выступает против продажи земли и за референдум - социолог

Абсолютное большинство украинцев выступает против продажи земли и за референдум - социолог

13:42 13.05.2021
Абсолютное большинство украинцев выступают против продажи земли и за референдум - социологи

Абсолютное большинство украинцев выступают против продажи земли и за референдум - социологи

11:13 13.05.2021
В "Батькивщине" инициируют создание ВСК по расследованию возможных противоправных действий чиновников Госкосмоса

В "Батькивщине" инициируют создание ВСК по расследованию возможных противоправных действий чиновников Госкосмоса

15:34 11.05.2021
"Батькивщина" открыла горячую телефонную линию о земельном референдуме

"Батькивщина" открыла горячую телефонную линию о земельном референдуме

15:08 11.05.2021
Замглавы ОП Тимошенко отмечает изменения в сотрудничестве с органами местного самоуправления

Замглавы ОП Тимошенко отмечает изменения в сотрудничестве с органами местного самоуправления

13:14 07.05.2021
Собрание инициативной группы всеукраинского референдума нельзя провести онлайн – разъяснение комитета Рады

Собрание инициативной группы всеукраинского референдума нельзя провести онлайн – разъяснение комитета Рады

11:05 06.05.2021
Тимошенко на встрече с Блинкеном призвала США помочь Украине в борьбе с Covid-19

Тимошенко на встрече с Блинкеном призвала США помочь Украине в борьбе с Covid-19

18:19 28.04.2021
Тимошенко: остановить продажу украинской земли может только референдум

Тимошенко: остановить продажу украинской земли может только референдум

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Медведчук считает дело против него политически мотивированным

Кулеба: ситуация с судьей Чаусом не должна быть использована РФ для того, чтобы рассорить Украину с Молдовой

Разумков созывает внеочередное заседание Рады на вторник

Разговор о превращении Украины в "антипод" РФ демонстрирует непонимание внутренних процессов в Украине - спикер МИД

Украина ожидает от ЕС пересмотра политики соседства - вице-премьер-министр

ПОСЛЕДНЕЕ

Медведчук считает дело против него политически мотивированным

ЕС разделяет приверженность "Ассоциированного трио" евроинтеграции – Стано

Главы МИД стран Люблинского треугольника призвали международное сообщество консолидировать усилия для деоккупации Крыма

Кулеба: ситуация с судьей Чаусом не должна быть использована РФ для того, чтобы рассорить Украину с Молдовой

ЕС продлевает ограничительные меры в рамках борьбы с кибератаками

Разумков созывает внеочередное заседание Рады на вторник

Эстония сделает все от нее зависящее, чтобы удостовериться, что двери НАТО остаются открытыми для Украины - премьер

"Нацкорпус" намерен на выборах мэра Харькова бороться с наследником Кернеса - Билецкий

"Евросолидарность" инициирует обращение Рады к международному сообществу из-за незаконной подготовки к выборам в Госдуму в оккупированном Крыму

"Голос" будет требовать от кандидатов на должности министров план деятельности на полгода - Рудик

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА