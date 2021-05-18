"Батькивщина" поддерживает инициативную группу, собирающую подписи за референдум против продажи сельхозземли - Тимошенко

Лидер Всеукраинского объединения "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила о поддержке политсилой инициативной группы, которая намерена собирать подписи за проведение всеукраинского референдума против продажи земли сельскохозяйственного назначения, сообщается на сайте партии во вторник.

"22 мая в 12:00 в 30 километрах от Киева соберутся вместе почти все аграрные ассоциации, профсоюзы, представители промышленников и предпринимателей, чтобы провести собрание большой инициативной группы, которая насчитывает более 17 тысяч человек. Вместе с ними наша команда готова начать всеукраинский референдум против продажи сельскохозяйственной земли", - сказала Тимошенко во время выступления с трибуны парламента.

По ее убеждению, удачный мировой опыт свободного рынка земли определяет привилегии исключительно для собственных фермеров, а не продажа земли иностранцам, как это предусмотрено в принятых властной командой законах.

"Всеми социальными и экономическими решениями, которые принимаются последние годы, украинцев выталкивают с собственной земли. Сотнями тысяч они выезжают из Украины не потому, что не любят свою Родину, а потому что для них созданы невозможные для жизни и работы условия. А сейчас еще и проталкиваются законы о продаже сельскохозяйственной земли", - отметила Тимошенко.

Открытия рынка земель сельхозназначения, который откроется с 1 июля текущего года, лидер "Батькивщины" назвала "безумием", поскольку, по ее словам, речь идет о распродаже 72% территории Украины.

"Социологические опросы показывают, что 77% людей хотят принять участие в референдуме. Мы с людьми! Мы за Украину и за то, чтобы украинцы были хозяевами на своей земле", - сказала Тимошенко.