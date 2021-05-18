Кулеба: ситуация с судьей Чаусом не должна быть использована РФ для того, чтобы рассорить Украину с Молдовой

Министры иностранных дел Украины и Молдовы Дмитрий Кулеба и Аурелиу Чокой считают, что ситуация с судьей Чаусом ни в коем случае не должна быть использована РФ, для того, чтобы рассорить Украину с Молдовой.

"Мы вчера с молдавским коллегой абсолютно были единодушны в том, что ситуация с судьей Чаусом ни в коем случае не должна быть использована третьей стороной, а именно РФ, для того, чтобы рассорить Украину с Молдовой и создать напряжение в наших отношениях", - сказал Кулеба на онлайн-брифинге во вторник.

Он указал, что визит главы МИД Молдовы в Киев совпал с обнародованием судьей Чаусом видеозаписи.

"Знаете, в уголовных делах есть такое понятие "новообнаруженные обстоятельства" и эта видеозапись, безусловно, является новообнаруженным обстоятельством, и она требует дополнительного анализа и изменяет картинку того, о чем последние недели активно писали прежде всего молдавские и в значительной мере (могу абсолютно уверенно заявить) пророссийские СМИ, навязывая не немного другую картину реальности общественному мнению", - отметил Кулеба.

Как сообщалось, президент Молдовы Майя Санду возмутилась похищением в Кишиневе неизвестными скандально известного судьи из Украины Николая Чауса. Министр внутренних дел Молдовы Павел Войку заявил, что полиция принимает все меры для розыска и задержания причастных к похищению украинского судьи.

Ряд молдавских СМИ пишут, что похищенного судью Чауса увезли в Румынию.

В украинских СМИ появились версии, что Чауса похитили сотрудники ГУР, чтобы дискредитировать свидетеля по делу "вагнергейт".

Парламент Молдовы создал комиссию по расследованию обстоятельств предполагаемого похищения Чауса.

В свою очередь Служба безопасности Украины начала уголовное производство по ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) и ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины.

В понедельник, 17 мая, в Telegram было обнародовано видео, на котором Чаус заявляет, что он в безопасности и его никто не похищал. По даннм издания Newsmaker, прокуратура Молдовы по борьбе с организованной преступностью и особым делам начала изучение видеозаписи.

Чаус – бывший судья Днепровского райсуда Киева. 9 августа 2016 года в Украине его поймали на взятке в $150 тыс. По данным украинской прессы, он обещал вынесение "нужное решения" в деле о торговле наркотиками.

Полученные деньги судья закапывал на своём огороде в литровых банках.

Арестовать Чауса сразу не смогли - не было разрешения Верховной Рады. Пока получали разрешение, судья бежал из страны. Он прилетел в Кишинев на частном самолёте нелегально, а в конце 2016 г. сдался полиции. В Молдове Чаус подал заявление о предоставлении ему политического убежища.

Президент отклонил его прошение, после чего адвокаты Чауса пытались оспорить решение в судах. Разбирательство продолжалось более двух лет.

В середине марта 2021 г. коллегия гражданских, коммерческих и административных споров Высшей судебной палаты отказала Чаусу политического убежища в Молдове. Решение является окончательным и обжалованию не подлежит.

В Украине ему грозит лишение свободы от 8 до 12 лет.