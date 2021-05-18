Политика

09:21 18.05.2021

ЕС продлевает ограничительные меры в рамках борьбы с кибератаками

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ЕС продлевает ограничительные меры в рамках борьбы с кибератаками

Совет ЕС объявил в понедельник о решении продлить рамки ограничительных мер против кибератак, угрожающих ЕС или его государствам-членам, которые затрагивают граждан и организации из России, еще на год, до 18 мая 2022 года.

"Эти рамки позволяют ЕС вводить целевые ограничительные меры в отношении лиц или организаций, участвующих в кибератаках, которые оказывают значительное влияние и представляют собой внешнюю угрозу для ЕС или его государств-членов", - сказано в сообщении совета.

Совет ЕС ввел 30 июля 2020 года санкции против ряда российских граждан за их предполагаемую причастность к кибератакам против интересов Евросоюза. В приложении к постановлению Совета ЕС были указаны имена Алексея Минина, Алексея Моренца, Евгения Серебрякова и Олега Сотникова.

Под санкции попал также Главный центр специальных технологий (как сформулировано в постановлении Совета ЕС) Главного разведуправления Генштаба Вооруженных сил России.

Все четверо россиян обвинялись в том, что они участвовали в "попытке кибератаки с потенциальными (негативными - ИФ) последствиями против Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО)" в Нидерландах.

Они было указаны как сотрудники Главного разведуправления Генштаба Вооруженных сил России, которые пытались осуществить несанкционированное проникновение в сеть Wi-Fi ОЗХО в Гааге в апреле 2018 года.

Совет ЕС 22 октября 2020 года ввел санкции против двух физических лиц и специального центра ГРУ за кибератаки на германский бундестаг и Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО).

Под санкции попали Дмитрий Бадин из 85-го Главного центра специальных операций (как было сформулировано в документе) Главного управления Генерального штаба ВС РФ и начальник Главного разведывательного управления Генштаба РФ вице-адмирал Игорь Костюков. Ограничения были введены также против 85-го Главного центра спецопераций.

Бадин, как сообщалось в приложении к постановлению Совета ЕС, "входил в состав группы сотрудников российской военной разведки, осуществившей кибератаку на Федеральный парламент Германии (Deutscher Bundestag) в апреле и мае 2015 года".

"Эта кибератака была нацелена на парламентскую информационную систему и нарушила ее работу на несколько дней. Был похищен значительный объем данных, пострадали аккаунты электронной почты нескольких парламентариев, а также канцлера Ангелы Меркель", - отмечается в публикации.

Костюкову как руководителю вменяют кибератаки "со значительными последствиями, представляющими внешнюю угрозу для союза или его государств-членов".

В публикации относительно Костюкова также указывается на кибератаки против парламента Германии в апреле и мае 2015 года. Кроме того, отмечается "попытка кибератаки, направленной на взлом сети Wi-Fi ОЗХО в Нидерландах в апреле 2018 года".

Теги: #ес #кибератаки #санкции
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