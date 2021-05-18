Разумков созывает внеочередное заседание Рады на вторник

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве во вторник, 18 мая, внеочередного пленарного заседания парламента.

Как сообщает пресс-служба Верховной Рады, внеочередное заседание парламента созывается по требованию 155 народных депутатов. Начнется заседание в 16:00.

В повестке дня рассмотрение трёх кадровых вопросов: об увольнении Владислава Криклия с должности министра инфраструктуры, Игоря Петрашко - с должности министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства, а также Максима Степанова - с должности министра здравоохранения Украины.