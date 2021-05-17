Политика

18:33 17.05.2021

"Нацкорпус" намерен на выборах мэра Харькова бороться с наследником Кернеса - Билецкий

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"Нацкорпус" намерен на выборах мэра Харькова бороться с наследником Кернеса - Билецкий

Партия "Национальный корпус" выдвинет своего кандидата на харьковских выборах, сказал в интервью изданию "Буквы" лидер партии Андрей Билецкий.

По его словам, этот кандидат будет бороться против секретаря Харьковского городского совета Игоря Терехова, который, по словам Билецкого, “играет в полное продолжение линии Кернеса”.

"Возможно, мы выставим достаточно известного парня, харьковчанина, ветерана АТО, общественного деятеля… Мы будем нести украинскую политику. И я уверен, что значительная часть харьковчан ее ждет и поддержит", - сказал он. 

По мнению Билецкого, у такого кандидата есть шанс попасть во второй тур и составить конкуренцию Терехову.

При этом лидер партии “Национальный корпус”, отвечая на вопрос о другом возможном кандидате в мэры Харькова Михаиле Добкине, сказал: "Давайте все-таки не говорить о несерьезном. Потому что, по-моему, у Добкина нет рычагов в руках, которые есть у Терехова".

"Он пытается заручиться поддержкой и “порошенковцев”, и Зеленского с Ермаком, это факт, – сказал Билецкий о стратегии Добкина на выборах в Харькове. – Но я думаю, что это не слишком повлияет на ситуацию. Это говорит о том, что собственных возможностей у Добкина мало, как по мне".

Теги: #нацкорпус #выборы #харьков
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