"Нацкорпус" намерен на выборах мэра Харькова бороться с наследником Кернеса - Билецкий

Партия "Национальный корпус" выдвинет своего кандидата на харьковских выборах, сказал в интервью изданию "Буквы" лидер партии Андрей Билецкий.

По его словам, этот кандидат будет бороться против секретаря Харьковского городского совета Игоря Терехова, который, по словам Билецкого, “играет в полное продолжение линии Кернеса”.

"Возможно, мы выставим достаточно известного парня, харьковчанина, ветерана АТО, общественного деятеля… Мы будем нести украинскую политику. И я уверен, что значительная часть харьковчан ее ждет и поддержит", - сказал он.

По мнению Билецкого, у такого кандидата есть шанс попасть во второй тур и составить конкуренцию Терехову.

При этом лидер партии “Национальный корпус”, отвечая на вопрос о другом возможном кандидате в мэры Харькова Михаиле Добкине, сказал: "Давайте все-таки не говорить о несерьезном. Потому что, по-моему, у Добкина нет рычагов в руках, которые есть у Терехова".

"Он пытается заручиться поддержкой и “порошенковцев”, и Зеленского с Ермаком, это факт, – сказал Билецкий о стратегии Добкина на выборах в Харькове. – Но я думаю, что это не слишком повлияет на ситуацию. Это говорит о том, что собственных возможностей у Добкина мало, как по мне".