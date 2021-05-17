Политика

18:13 17.05.2021

"Евросолидарность" инициирует обращение Рады к международному сообществу из-за незаконной подготовки к выборам в Госдуму в оккупированном Крыму

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"Евросолидарность" инициирует обращение Рады к международному сообществу из-за незаконной подготовки к выборам в Госдуму в оккупированном Крыму

Народный депутат Алексей Гончаренко (фракция "Европейская солидарность") предлагает Верховной Раде обратиться к международному сообществу в связи с незаконной подготовкой выборов в Государственную Думу Российской Федерации в оккупированном Крыму и Севастополе и с привлечением к голосованию граждан Украины из оккупированной части Донецкой и Луганской областей.

Соответствующий проект постановления №5497 зарегистрирован в парламенте, сообщает сайт Верховной Рады.

Текст проекта постановления на сайте не обнародован.

Теги: #рада #евросолидарность #проект #обращение
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