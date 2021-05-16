Политика

12:19 16.05.2021

Боррель созвал внеочередное совещание глав МИД стран ЕС из-за эскалации на Ближнем Востоке

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Боррель созвал внеочередное совещание глав МИД стран ЕС из-за эскалации на Ближнем Востоке

Высокий представитель Европейского Союза по иностранным делам Жозеп Боррель созвал на вторник, 18 мая, внеочередное совещание глав дипломатических ведомств стран ЕС из-за эскалации насилия между Израилем и Палестиной.

"Ввиду продолжающейся эскалации отношений между Израилем и Палестиной и неприемлемого числа жертв среди гражданского населения, я созываю во вторник внеочередное совещание министров иностранных дел ЕС. Мы будем координировать и обсуждать, как ЕС может наилучшим образом способствовать прекращению текущего насилия", - написал Боррель в Твиттере в воскресенье.

 

Теги: #совещание #боррель
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