Ермак: Украина - неотъемлемая часть большой европейской семьи, охраняет покой на континенте и украинский народ хочет мира и процветания на своей земле

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак убежден, что Украина - неотъемлемая часть большой европейской семьи, охраняет покой на континенте и украинский народ хочет мира и процветания на своей земле.

"В 1950 году страны Европы все еще пытались преодолеть разрушения, причиненные Второй мировой войной. Стремясь предотвратить еще одну ужасную войну, европейские правительства пришли к выводу, что объединение угольных и сталелитейных ресурсов обеспечит мир и ускорит процветание народов. Это и стало началом объединения европейских стран, а впоследствии - и создание Евросоюза. Украина - неотъемлемая часть большой европейской семьи. Наша страна является настоящим украшением Европы, охраняет покой на континенте. И наш народ хочет мира и процветания на своей земле", - написал Ермак на своей странице в фейсбуке в субботу.

Он отметил, что День Европы является особенным для украинцев, поскольку Украину и Европейский Союз объединяют общие ценности, история и кульутра.

"Наше государство всегда было в центре событий европейской жизни, даже географический центр Европы находится в Рахове Закарпатской области. Поэтому передаем поздравления с 47° 563 "северной широты и 24° 1130 "восточной долготы. С Днем Европы в Украине! И днем Украины в Европе!", - подытожил Ермак.