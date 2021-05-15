Политика

16:04 15.05.2021

Порошенко призвал отменить постановление о новом порядке начисления субсидий

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Порошенко призвал отменить постановление о новом порядке начисления субсидий

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко раскритиковал постановление правительства о новом порядке оформления субсидий и призвал переоформлять их автоматически.

Как сообщила пресс-служба партии, об этом Порошенко сказал на форуме львовских депутатов.

"В Страстную пятницу Кабинет министров Украины обнародовал драконовское постановление, которым значительно усложняется порядок оформления субсидий. Это означает, что бедные люди должны с 1 мая в условиях ковида заново заполнять декларации, подавать декларации о доходах, о расходах. Особенно цинично выглядит, что они лично ехать и стоять в очереди во время пандемии", - сказал он.

"Хочу напомнить, как решается этот вопрос. Мы через "Укрпошту" разослали бланки, люди могли заполнить эти бланки и отправить обратно. Все. Это происходило исключительно в автоматическом порядке. Дай субсидию, а затем заходи и проверь, если у тебя есть любые подозрения относительно корректности ее использования. У вас есть базы данных фискальной службы", - объяснил Порошенко.

Политик призвал "немедленно отменить" это постановление.

Теги: #порошенко #евросолидарность #субсидии
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