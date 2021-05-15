Политика

13:30 15.05.2021

Разговор о превращении Украины в "антипод" РФ демонстрирует непонимание внутренних процессов в Украине - спикер МИД

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Разговор о превращении Украины в "антипод" РФ демонстрирует непонимание внутренних процессов в Украине - спикер МИД

Разговор о превращении Украины в "антипод" России демонстрирует непонимание внутренних процессов в Украине, сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, комментируя соответствующее заявление президента России Владимира Путина.

"Украинцы как суверенная нация самостоятельно определяют вектор своего развития, без привязки к третьим сторонам. Ни российские танки, ни предвестники токсичных идей "русского мира" не смогли и не смогут остановить трансформацию Украины в современное европейское демократическое государство", - сказал он агентству "Интерфакс-Украина" в субботу.

Спикер МИД напомнил, что Россия применила значительные ресурсы, чтобы сделать этот путь максимально сложным.

"Украина вынуждена принимать решительные меры в ответ. Это касается и борьбы против дезинформации, и нейтрализации агентов внешнего влияния, и ликвидации очагов, которые подрывают структурные реформы в нашем государстве", - указал он.

Николенко подчеркнул, что географию изменить нельзя и после завершения российско-украинского вооруженного конфликта и деоккупации украинских территорий Украине и России придется сосуществовать на основе взаимного уважения и невмешательства во внутренние дела.

"И чем быстрее руководство РФ осознает этот факт, тем раньше оно сможет сконцентрироваться на решении первоочередных проблем российского населения. По нашему мнению, как раз именно этого и ждут граждане России от российских властей", - заключил спикер МИД.

Ранее президент РФ заявил, что Украину превращают в антироссийскую площадку и это требует особого внимания России с точки зрения обеспечения безопасности. "Судя по всему - и это очень печально, - Украину медленно, но верно превращают в какой-то антипод России, в какую-то анти-Россию, в какую-то площадку, с территории которой мы постоянно, судя по всему, будем получать требующие особого с нашей стороны внимания с точки зрения обеспечения безопасности Российской Федерации новости", - сказал Путин.

Теги: #украина #николенко #мид
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