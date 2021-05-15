Политика

10:22 15.05.2021

Украина рассчитывает, что заявление на саммите НАТО 14 июня проложит дорогу к получению ПДЧ – вице-премьер Стефанишина

2 мин читать
Украина рассчитывает, что заявление на саммите НАТО 14 июня проложит дорогу к получению ПДЧ – вице-премьер Стефанишина

Украина настаивает на выполнении обещания, данного в 2008 году во время Бухарестского саммита НАТО, относительно членства страны в Альянсе, заявила вице-премьер-министр Украины по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

"Прошло уже 13 лет со времени Бухарестского саммита, на котором было решено, что Украине и Грузии в будущем будет предоставлено членство. И сейчас мы в такой ситуации, что настаиваем на выполнении этого обещания", - сказала она на онлайн дискуссии Киевского форума, основанного Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину". Дискуссия была посвящена Дню Европы в Украине.

"Наша позиция заключается в том, что данное обещание закреплено, и на следующем саммите оно будет подтверждено, и заявление этого саммита проложит дорогу к ПДЧ (План действий относительно членства в НАТО)", - подчеркнула вице-премьер.

При этом Стефанишина отметила, что вопрос присутствия президента Украины Владимира Зеленского на саммите НАТО 14 июня не является определяющим, правительство в настоящее время сосредоточилось на содержательных вопросах.

"Мы не разочарованы относительно ожидаемых результатов саммита. И планируем, что следующий саммит будет посвящен не дискуссиям, а принятию решений. И это обязательно создаст платформу, на которой будет присутствовать наш президент", - отметила вице-премьер.

Она подчеркнула, что решение о ПДЧ и членство в Альянсе очень важны для Украины. "Но я думаю, что предоставление Украине ПДЧ на данном этапе является даже более важным для самого Альянса, чтобы продемонстрировать трансатлантическое единство и показать, что есть "план Маршалла" для демократического развития. И к тому же, чтобы на следующем этапе показать, что Россия не имеет права голоса в Альянсе", - сказала она.

Вице-премьер отметила, что внутри Украины сегодня существует поддержка вступления страны в Альянс.

"Большинство политических лидеров поддерживают евроатлантическую интеграцию. Большинство политических элит поддерживают членство в НАТО. Уровень общественной поддержки растет из года в год, особенно с 2014 года", - сказала она.

Стефанишина отметила, что новое руководство США также поддерживает идею членства Украины в НАТО.

Как сообщалось, проведение очередного саммита НАТО запланировано на 14 июня в Брюсселе.

 

Теги: #стефанишина #украина #нато
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:54 15.05.2021
Украина ожидает от ЕС пересмотра политики соседства - вице-премьер-министр

Украина ожидает от ЕС пересмотра политики соседства - вице-премьер-министр

08:38 15.05.2021
ГСЧС предупреждает о чрезвычайном уровне пожарной опасности в большинстве западных, восточных и южных областей Украины

ГСЧС предупреждает о чрезвычайном уровне пожарной опасности в большинстве западных, восточных и южных областей Украины

08:20 15.05.2021
В Украине за сутки зафиксировано 6 796 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 17 202 человека – Степанов

В Украине за сутки зафиксировано 6 796 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 17 202 человека – Степанов

07:58 15.05.2021
С начала текущих суток российские наемники на Донбассе 2 раза нарушили режим прекращения огня, украинские военнослужащие не пострадали – штаб ООС

С начала текущих суток российские наемники на Донбассе 2 раза нарушили режим прекращения огня, украинские военнослужащие не пострадали – штаб ООС

02:02 15.05.2021
Прокуратура потребует ужесточения приговора членам группы, осужденным за разбои и убийство

Прокуратура потребует ужесточения приговора членам группы, осужденным за разбои и убийство

01:00 15.05.2021
Зеленский вручил награды лауреатам Государственных премий Украины в области науки и техники – Офис президента

Зеленский вручил награды лауреатам Государственных премий Украины в области науки и техники – Офис президента

00:13 15.05.2021
Секретарь СНБО анонсировал указ Зеленского о создании в Украине кибервойск

Секретарь СНБО анонсировал указ Зеленского о создании в Украине кибервойск

00:03 15.05.2021
Вопрос о ВСК по вагнеровцам стоит в повестке дня на следующую неделю - Арахамия

Вопрос о ВСК по вагнеровцам стоит в повестке дня на следующую неделю - Арахамия

23:16 14.05.2021
Генпрокурор: скорее всего, апелляция на домашний арест Медведчуку будет, но надо прочитать мотивацию суда

Генпрокурор: скорее всего, апелляция на домашний арест Медведчуку будет, но надо прочитать мотивацию суда

23:05 14.05.2021
Генпрокурор об отсутствии Козака в Украине: пока нам это не мешает двигаться по делу

Генпрокурор об отсутствии Козака в Украине: пока нам это не мешает двигаться по делу

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украина ожидает от ЕС пересмотра политики соседства - вице-премьер-министр

Россия будет реагировать на зачистку политического поля в Украине - Путин

В "Батькивщине" инициируют создание ВСК по расследованию возможных противоправных действий чиновников Госкосмоса

Кличко призвал местных лидеров консолидироваться на базе "УДАРа"

В ОПЗЖ обыски у Медведчука считают "местью" и "политической расправой"

ПОСЛЕДНЕЕ

Россия будет реагировать на зачистку политического поля в Украине - Путин

В Украине наблюдаются признаки политического кризиса – Гройсман

Енин обсудил с советником президента Бразилии политический диалог на высшем уровне

Разумков не уверен, что Рада поддержит отмену компенсации на оплату жилья нардепам

Фракция "Слуга народа" в Киевсовете приветствует усилия правоохранителей, направленные на установление масштабных схем хищения бюджетных средств в КГГА – заявление

Эксперты дали низкую оценку действиям Зеленского по борьбе с коронавирусом, однако отметили улучшение в вопросах внешней политики - опрос Фонда "Деминициативы"

В "Батькивщине" инициируют создание ВСК по расследованию возможных противоправных действий чиновников Госкосмоса

Байден надеется, что конфликт между Израилем и ХАМАС завершится побыстрее

Кулеба обсудил с главой МИД Словакии поддержку Украины в противодействии агрессии РФ

Кличко призвал местных лидеров консолидироваться на базе "УДАРа"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА