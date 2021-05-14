Россия будет реагировать на зачистку политического поля в Украине - Путин

Россия будет вынуждена реагировать на действия властей Украины, направленные на зачистку политического пространства страны от сил, заинтересованных в сотрудничестве с Россией.

"Это, безусловно, вопрос, который должен всегда находиться в поле нашего внимания, и мы своевременно должным образом, имея в виду все угрозы, которые для нас создаются, должны будем на это реагировать", - сказал президент РФ Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности страны.

Путин отметил, что в Украине сейчас "происходит совершенно очевидно зачистка политического поля".

При этом он обратил внимание на то, что реакция на подобные действия со стороны стран Запада отсутствует.

"Закрываются общенациональные СМИ - и ничего, наши партнеры западные никак на это не реагируют, если не сказать, поддерживают решения подобного рода", - сказал президент РФ.

"По политическим мотивам избирательно кому-то в вину ставится работа с Россией в сфере экономики, хотя многие, в том числе и лица из высшего политического руководства страны, активно работают на протяжении многих лет в России, и, кстати говоря, в Крыму тоже, и ничего - это считается нормой", - подчеркнул Путин.

То есть, по его мнению, принимаются "решения явно политические и избирательные, направленные только на одно - зачистить политическое поле от тех сил, которые выступают за мирные решения кризиса на юго-востоке Украины, на Донбассе, и за добрососедские отношения с Россией".

Путин задался вопросом, не станут ли подвергаться уголовному преследованию в Украине все, кто работает с Россией, в том числе в сфере экономики.

"Я говорил о том, что представителям оппозиции вменяется в вину сотрудничество с Россией, в том числе в экономической сфере, а представители власти работают, и работают, кстати говоря, достаточно активно на протяжении многих лет", - сказал президент.

Путин добавил: "Я с трудом себе представляю, если объективно подходить к решению вопросов подобного рода: что, всех, кто работает с Россией, будут теперь в Украине привлекать к уголовной ответственности?"

При этом президент РФ заявил, что товарооборот у России с Украиной за год составил $9,9 млрд.

Путин также считает, что Украину превращают в антироссийскую площадку и это требует особого внимания России с точки зрения обеспечения безопасности. "Судя по всему - и это очень печально, - Украину медленно, но верно превращают в какой-то антипод России, в какую-то анти-Россию, в какую-то площадку, с территории которой мы постоянно, судя по всему, будем получать требующие особого с нашей стороны внимания с точки зрения обеспечения безопасности Российской Федерации новости", - сказал он.