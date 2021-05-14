Енин обсудил с советником президента Бразилии политический диалог на высшем уровне

Заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин и глава Государственного космического агентства Украины Владимир Тафтай провели встречу с советником-руководителем Специальной службы международных дел Администрации президента Бразилии Филипе Мартинсом.

"Стороны обсудили перспективы развития политического диалога на высоком и высшем уровнях, возможные направления сотрудничества в противодействии последствиям пандемии коронавируса, а также перспективы углубления торгово-экономического сотрудничества между двумя странами", - сообщает пресс-служба МИД Украины.

Кроме того, стороны обсудили продолжение сотрудничества между Украиной и Бразилией в космической сфере.

Отдельное внимание было уделено празднованию в этом году 130-й годовщины начала украинской иммиграции в Бразилию.