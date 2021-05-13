Разумков не уверен, что Рада поддержит отмену компенсации на оплату жилья нардепам

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков не уверен, что народные депутаты поддержат инициативу об отмене компенсации за оплату их жилья и транспорта.

"Пройдет ли такая инициатива в зале? Не уверен. Это будет зависеть от каждого конкретного народного депутата", - сказал Разумков журналистам на совместном со спикером Сейма Литвы Виктории Чмилите-Нильсен брифинге в четверг в Херсонской области.

Он подчеркнул, что закон есть закон, однако обязательства получать компенсацию не существует: "можно брать, можно – нет".

Разумков также отметил, что не получает такую компенсацию и никогда не получал.