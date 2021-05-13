Фракция "Слуга народа" в Киевсовете приветствует усилия правоохранителей, направленные на установление масштабных схем хищения бюджетных средств в КГГА – заявление

Члены фракции политической партии "Слуга народа" в Киевском городском совете поддерживают усилия правоохранительных и фискальных органов, направленные на установление возможных масштабных схем хищения бюджетных средств, которые были налажены "в почти всех структурных подразделениях Кивской городской госадминистрации.

Об этом говорится в официальном заявление фракции, переданном агентству "Интерфакс-Украина" в четверг.

"Фракция политической партии "Слуга народа" в Киевском городском совете приветствует усилия фискальных и правоохранительных органов, направленные на установление возможных масштабных схем хищения бюджетных средств, а обычным языком, - грандиозного обворовывания каждого киевлянина, которое осуществлялось долго, системно и беззастенчиво с участием почти всех структурных подразделений исполнительного органа Киевского горсовета – КГГА", - говорится в заявлении.

В нем отмечается, что в сведениях, опубликованных прокуратурой, указано, что из-за действий "Киевзеленстроя" город понес убытки на сумму 30 млн грн. Кроме того, департамент земельных ресурсов КГГА обвиняется в недополучении 19,5 млн грн.

"Предпринимателям просто позволяли не платить аренду, но пользоваться городским имуществом", - говорится в заявлении.

Отмечается, что Спецжилфонд принес городу убытки на 10,5 млн грн, Киевгорсвет - убытки на 12 млн грн, а Киевавтодор "в сговоре с фиктивными предприятиями украл у города 18 млн грн".

В заявлении также сообщается, что на строительстве Подольского моста киевляне потеряли 9 млн грн.

"Циничное. Департамент соцполитики привел к убыткам в 13,5 млн грн в договорах о закупке медицинских изделий. Миллионы гривень, которых не хватает на строительство школ и садиков, на велоинфраструктуры, на зарплаты работникам метрополитена. Миллионы гривень, которые за счет киевлян упали в карман дружественных КГГА предприятий. Мы настаиваем на всестороннем, полном, а главное прозрачном расследовании всех эпизодов, событий и событий, которые содержат признаки правонарушений и преступлений", - сообщают депутаты Киевсовета от "Слуги народа".

Они также отмечают важность установления всех участников, конкретных лиц, в том числе должностных лиц и привлечения их к ответственности за содеянное.

"Подчеркиваем, что в Киеве коррупция должна быть искоренена, а ее организаторы понести справедливое наказание. Этому не должны помешать никакие фамилии, или статус. Ожидания киевлян, наших избирателей, именно такие, бескомпромиссны к коррупции. Мы решительно заявляем, что наша фракция окажет всю возможную помощь, и сделает все от нас зависящее для того, чтобы остановить и уничтожить коррупцию в столице Украины – Киеве", - подчеркивается в заявлении.