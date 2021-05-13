Эксперты дали низкую оценку действиям Зеленского по борьбе с коронавирусом, однако отметили улучшение в вопросах внешней политики - опрос Фонда "Деминициативы"

Эксперты более высоко оценили эффективность деятельности президента Украины Владимира Зеленского в вопросах внешней политики в первом квартале этого года по сравнению с предыдущим годом - таковы результаты опроса 52 экспертов, проведенного Фондом "Демократические инициативы" в апреле.

"Оценка эффективности президента Зеленского улучшилась только в сфере ведения внешней политики, хотя она остается довольно низкой - менее 3 баллов (2.9 - ИФ) из 5", - сообщил аналитик Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива Петр Бурковский на онлайн-презентации результатов экспертного опроса "Политический квартал: І четверть 2021 года" в четверг.

По мнению аналитика, на оценку экспертов повлияла "мобилизация международной поддержки Украины во время последнего обострения на Донбассе".

По словам Бурковского, практически не изменились по сравнению с прошлым годом оценки "коммуникаций президента с обществом и урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе" - соответственно 2.6 и 2.2.

Бурковский также обратил внимание, что с каждым кварталом ухудшается оценка экспертов эффективности главы государства в борьбе с эпидемией Covid-19.

"По итогам первого квартала 2021 года (1.8 - ИФ) - это самый низкая оценка за весь период наших наблюдений, начиная с марта 2020 года. По нашему мнению, власть должна на это обратить внимание", - отметил аналитик.

Эксперты оценили в 2.1 балла эффективность Зеленского в вопросе инициирования необходимых реформ и 1.6 балла - в вопросе кадровой политики.