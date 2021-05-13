Политика

00:03 13.05.2021

Байден надеется, что конфликт между Израилем и ХАМАС завершится побыстрее

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Байден надеется, что конфликт между Израилем и ХАМАС завершится побыстрее

Президент США Джо Байден выразил надежду на то, что разгоревшийся в последние дни конфликт между Израилем и палестинскими группировками из сектора Газа побыстрее завершится.

"Я надеюсь, что это закончится, причем лучше, чтобы это произошло "раньше", а не "позже"", - сказал он журналистам в Белом доме.

Байден отметил, что провел переговоры по этой теме с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху.

Также президент США подчеркнул, что в этой ситуации Израиль "имеет право защищаться".

Теги: #ближвосток #сша #байден
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