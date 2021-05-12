Кулеба обсудил с главой МИД Словакии поддержку Украины в противодействии агрессии РФ

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прибыл с рабочим визитом в Словакию и встретился с министром иностранных и европейских дел Иваном Корчоком.

"Рад встретиться с Иваном Корчоком в Братиславе. У друзей всегда много тем для разговора. На повестке дня: поддержка Украины в противодействии агрессии РФ, интеграция нашего государства в ЕС и НАТО, торговля и инвестиции. Завтра встретимся в формате "Центральноевропейской пятерки" + Украина", - написал Кулеба в Twitter в среду.

Как сообщалось, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 12-13 мая осуществит рабочий визит в Словакию, где впервые примет участие в заседании глав дипломатии "Центральноевропейской пятерки" (Австрия, Словакия, Словения, Венгрия и Чехия).