Политика

14:35 12.05.2021

Кличко призвал местных лидеров консолидироваться на базе "УДАРа"

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Кличко призвал местных лидеров консолидироваться на базе "УДАРа"

Городской голова Киева, лидер партии "УДАР" Виталий Кличко предложил использовать политсилу как платформу для местных лидеров, общественного сектора и экспертов для преодоления вызовов, которые стоят перед Украиной. Об этом он заявил в видеообращении к лидерам на местах, мэрам, главам ОТГ, местным депутатам и всем гражданам, обнародованном в соцсети Facebook.

"Многие из нас привыкли к тому, что перед каждыми выборами нас призывают объединяться и спасать страну. Но объединяться надо не когда выборы, а когда тяжело людям. Когда тяжело стране. Коронавирус, армия агрессора, коррупция и непрофессионализм чиновников не ждут выборов - они убивают, разрушают и делают украинцев беднее каждый день", - заявил Кличко.

Он призвал к консолидации усилий всех неравнодушных людей.

"Я предлагаю, чтобы партия "Удар" стала платформой для объединения всех профессиональных и патриотических украинцев - лидеров на местах, общественных активистов, экспертов и просто неравнодушных людей. Вместе мы сможем больше", - подчеркнул Кличко

Также он отдельно обратился к местным лидерам, которые лучше понимают проблемы на местах.

"Вы лучше всех чувствуете проблемы людей на местах и самостоятельно решаете их. Вы знаете, как наводить порядок и создавать изменения. На вас держится государство. Время консолидировать наши усилия на национальном уровне. Мы должны совместно защищать интересы граждан, предлагать более эффективные решения, помогать власти услышать людей и решать их проблемы. Не во время выборов, а сейчас. Не когда выгодно кому-то, а когда нужно стране", - подытожил лидер партии "Удар".

 

Теги: #удар_виталия_кличко
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