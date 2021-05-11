Политика

20:18 11.05.2021

Комитет министров Совета Европы поддержал решение о ситуации с правами человека в Крыму, осуждающее оккупацию полуострова – МИД Украины

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Комитет министров Совета Европы поддержал решение о ситуации с правами человека в Крыму, осуждающее оккупацию полуострова – МИД Украины

Министерство иностранных дел Украины (МИД) приветствует принятие Комитетом министров Совета Европы 11 мая 2021 года инициированного Украиной решения "Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь (Украина)", который осуждает российскую оккупацию полуострова, подрывающую нормы международного права и принципы Совета Европы, и констатирует существенное нарушение ею как государством-оккупантом прав человека в Крыму.

Как отмечается в распространенном во вторник комментарии МИД, принятие указанного решения подтвердило, что вопрос Крыма и в дальнейшем будет находиться в центре повышенного внимания Комитета министров.

Среди прочего, в решении КМ СЕ содержится призыв к РФ освободить всех незаконно удерживаемых граждан Украины, а также снять незаконный запрет на деятельность Меджлиса крымскотатарского народа. Отмечается важность обращения к комиссару СЕ по правам человека осуществлять на постоянной основе мониторинг ситуации на полуострове.

"В этом контексте принципиальной остается позиция относительно предоставления Россией полного и беспрепятственного доступа к территории оккупированного Крыма правозащитным механизмам Совета Европы для осуществления ими мониторинговой деятельности в соответствии с нормами международного права и уважения суверенитета и территориальной целостности нашего государства с должным учетом украинского законодательства и статуса Крыма как временно оккупированной территории Украины", - говорится в комментарии.

 

Теги: #крым #се #права_человека #мид
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