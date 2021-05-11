Политика

17:58 11.05.2021

В ОПЗЖ обыски у Медведчука считают "местью" и "политической расправой"

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В ОПЗЖ обыски у Медведчука считают "местью" и "политической расправой"

Партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" считает обыски, проведенные дома у одного из лидеров партии Виктора Медведчука и у члена политсовета партии Тараса Козака, а также в офисе партии в Киеве, "местью и расправой".

"Такие действия власти ‒ откровенная и циничная политическая расправа над оппозиционным политиком, который своей принципиальной позицией вскрывает непрофессионализм, продажность и антинародный характер власти. В этих условиях партия оставляет за собой право обратиться к цкраинскому народу для того, чтобы принять все необходимые меры и ограничить произвол и беззаконие, ограбление и геноцид граждан, преследование инакомыслящих", - подчеркивается в заявлении, обнародованном пресс-службой партии во вторник.

В партии напомнили, что в воскресенье, 9 мая, ОПЗЖ провела ряд акций, в том числе с участием Виктора Медведчука.

"9 мая власть убедилась, что идеи "Оппозиционной платформы – За жизнь" разделяет и поддерживает подавляющая часть нашего общества, для которой является священным подвиг братских народов, остановивших фашизм, сегодня поднимающий голову в Украине. Уже через день после этого власть ответила политическими репрессиями против Виктора Медведчука", - считают в политсиле.

"Не сумев доказать обоснованность последовавших до этого репрессий, принявших вид санкций, карательная машина полицейского государства пошла на новое беззаконие ‒ заявила об выдвижении подозрений Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку", - добавили в ОПЗЖ.

В заявлении подчеркивается, что "несмотря на беспрецедентное давление и угрозы, использование административного ресурса и нападения национал-радикалов, пользующихся полной поддержкой власти Зеленского, партия продолжает активную политическую деятельность".

Как сообщалось, генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова подписала подозрения в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в Крыму народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку.

Во вторник, 11 мая, следователи СБУ проводят обыски в офисе ОПЗЖ в кабинетах Виктора Медведчука на Большой Васильковской в Киеве и еще в двух жилых домах народного депутата в Киеве.

 

Теги: #козак #медведчук #опзж
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