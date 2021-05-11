КС рассматривает, открывать ли производство по представлению 49 нардепов о конституционности отстранения Тупицкого от должности судьи - Совгиря

КС рассматривает, открывать ли производство по представлению 49 нардепов о конституционности отстранения Тупицкого от должности судьи - Совгиря

Киев. 11 мая. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Конституционный cуд Украины (КС) начал рассматривать вопрос открытия производства по представлению 49 народных депутатов Украины о конституционности указа президента об отстранении от должности судьи КС Александра Тупицкого, сообщила представитель Верховной Рады в КС Ольга Совгиря (фракция "Слуга народа").

"КС (Вторая коллегия судей Второго сената) начал рассмотрение вопроса об открытии конституционного производства по делу по конституционному представлению 49 народных депутатов Украины относительно конституционности указов президента Украины "Об отстранении от должности судьи КС" от 29 декабря 2020 года №607/2020, "Об отстранении от должности судьи КС" от 26 февраля 2021 года №79/2021, "О некоторых вопросах обеспечения национальной безопасности Украины" от 27 марта 2021 года №124/2021 (об отстранении от должности Александра Тупицкого и отмене указов Президента Украины о назначении А Александра Тупицкого и Александра Касминина судьями КС)", - написала она в Facebook.

По словам Совгири, рассмотрение вопроса будет продолжено на следующем заседании коллегии.

Как сообщалось, Совгиря сообщила о поступлении в КС представления 49 нардепов об обжаловании указов президента по Тупицкому и Касминину 8 апреля. В комментариях депутат уточнила, что представление подано депутатами фракций "Батькивщина" и "Европейская солидарность". Позже отдел коммуникаций КС и правового мониторинга подтвердил эту информацию.

Авторы конституционного представления считают, что указы президента об отстранении от должностей Тупицкого и Касминина являются антиконституционными и юридически вредными для правовой системы Украины. Они убеждены, что указы президента №№607/2020, 79/2021, 124/2021 не соответствуют Конституции Украины и подчеркивают, что глава государства имеет право издавать акты исключительно в пределах своих полномочий, а увольнение с должности судьи КС относится к полномочиям Конституционного суда.

Депутаты подчеркивают, что основанием для прекращения полномочий судьи КС в контексте совершенного им преступления может быть исключительно обвинительный приговор в отношении него, вступивший в законную силу.

27 марта президент Владимир Зеленский отменил указ от 14 мая 2013 года №256 о назначении Тупицкого судьей КС. Этим же указом он отменил указ о назначении судьей КС Касминина. В документе отмечается, что "отдельные судьи КС, назначенные Виктором Януковичем, продолжая исполнять свои полномочия, создают угрозу государственной независимости и национальной безопасности Украины, что нарушает Конституцию Украины, права и свободы человека и гражданина".

КС 27 октября 2020 года признал неконституционным ряд положений закона "О предотвращении коррупции" и уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации. Это решение вызвало критику со стороны международных партнеров и кредиторов Украины.

Верховная Рада в ответ создала рабочую группу по выходу из конституционного кризиса, подготовила и поддержала законопроекты №4470, возобновляющий полноценную работу НАПК, и №4471, уточняющий полномочия НАПК в отношении судей, судей КС, направленных на обеспечение соблюдения гарантий их независимости во время административного производства.

Глава КС Тупицкий повесткой был вызван на 28 декабря 2020 года в Офис генпрокурора для допроса в уголовном производстве №12013110060002990 о преступной организации бывшего главы Высшего хозяйственного суда Виктора Татькова и его заместителя Артура Емельянова, зарегистрированное в 2013 году, следствие по которому ведет Управление ГБР по делам Майдана.

Президент Украины Зеленский 29 декабря 2020 года подписал указ об отстранении Тупицкого от должности судьи КС сроком на два месяца. В КС в ответ заявили, что такое решение принимается на специальном пленарном заседании КС, а Зеленский своим указом вышел за пределы своих конституционных полномочий. При этом положения УПК Украины, на которую ссылается указ президента, не распространяются на судей КС.

Государственное бюро расследований (ГБР) уведомило Тупицкого о подозрении в заведомо неправдивых показаниях и подкупе свидетеля. Как отметили в ГБР, судья препятствует установлению истины в уголовном производстве, в котором он является подозреваемым, в частности, препятствуя предоставлению подчиненными документов по запросам органа досудебного расследования и явке лиц по повесткам следователя.

Зеленский 26 февраля 2021 года подписал указ об отстранении Тупицкого от должности судьи Конституционного суда с 28 февраля еще на один месяц.

29 апреля 2021 года Кассационный административный суд в составе Верховного Суда начал рассмотрение дел по обжалованию указа президента об отмене указа о назначении судей КС Тупицкого и Касминина.