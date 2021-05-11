ОПЗЖ требует безотлагательного проведения выборов в 18 ОТГ на Донбассе

Партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" требует в ближайшее время провести выборы в 18 объединенных территориальных громадах в в подконтрольных районах Донецкой и Луганской областей.

"В прошлом году ЦИК не дал полумиллиону украинцев в подконтрольных районах Донецкой и Луганской областей выбрать своих представителей в органы местного самоуправления. По иску нашего однопартийца Апелляционный суд признал это решение незаконным. Такой вердикт можно только приветствовать. … Теперь мы рассчитываем, что власть прекратит прятаться за разными отговорками. Необходимо срочно организовать избирательный процесс и провести голосование в ближайшее время. В демократическом государстве ограничения избирательных прав граждан недопустимы", - подчеркивается в заявлении, обнародованном пресс-службой партии во вторник.

"Проведение полноценных местных выборов на Донбассе станет тестом для украинской власти. Это покажет истинное отношение Зе-команды к народовластию и правам граждан. Если власть вновь будет искать причины, чтобы перенести выборы, значит Конституция, демократия и народовластие для нее – пустой звук", - добавили в ОПЗЖ.

Как сообщалось, Шестой апелляционный административный суд во вторник, 11 мая, признал противоправным и отменил постановление Центральной избирательной комиссии о невозможности проведения первых выборов депутатов отдельных сельских, поселковых, городских советов Донецкой и Луганской областей и соответствующих сельских, поселковых, городских голов 25 октября 2020 года.

8 августа 2020 года ЦИК на основании выводов Донецкой и Луганской областных военно-гражданских администраций установила невозможность проведения первых местных выборов 25 октября 2020 года в 10 территориальных громадах Донецкой области и 8 громадах Луганской области.

ЦИК отметила, что в случае возможности организации подготовки и проведения в соответствии с Избирательным кодексом Украины местных выборов на отдельных территориях указанных областей в последнее воскресенье марта 2021 года Комиссия должна принять решение о назначении первых местных выборов 28 марта не позднее 17 января 2021 года.

16 января 2021 года ЦИК снова получила выводы Донецкой и Луганской областных военно-гражданских администраций об угрозе безопасности избирателей на территории этих 18 громадах и установила невозможность проведения там местных выборов 28 марта.