Политика

16:07 11.05.2021

Законопроект о местном референдуме находится на обсуждении Рады - Стефанчук

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Законопроект о местном референдуме находится на обсуждении Рады - Стефанчук

Законопроект о местном референдуме находится на обсуждении Верховной Рады, сообщил первый заместитель председателя парламента Руслан Стефанчук.

"Законопроект сделан, он находится на обсуждении Верховной Рады. К большому сожалению, немногие из присутствующих (представителей ОТГ и органов местного самоуправления - ИФ) дали свои предложения. Я всё-таки прошу вас ознакомиться, доработать", - сказал Стефанчук на заседании консультативного совета по вопросам местного самоуправления во вторник.

Как сообщалось, общественное обсуждение законопроекта о местном референдуме проводилось до 11 апреля 2021 года включительно. После этого Верховная Рада намерена в июне передать его на экспертизу в Европейскую комиссию за демократию через право (Венецианская комиссия), а также обсудить его с посольством Швейцарии в Украине.

Теги: #законопроект #стефанчук
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