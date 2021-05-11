"Батькивщина" открыла горячую телефонную линию о земельном референдуме

Политическая партия "Батькивщина" открыла горячую телефонную линию по вопросам инициируемого политсилой референдума о судьбе земли сельскохозяйственного назначения.

"Получить любую информацию, а также присоединиться к инициативной группе по организации всенародного опроса можно по телефону бесплатной всеукраинской горячей телефонной линии 0 800 30 2019, которую запустила команда "Батькивщины", - сообщает сайт политической силы во вторник.

Как сообщалось, Тимошенко анонсировала на 22 мая собрание инициативной группы по подготовке к проведению всеукраинского референдума о судьбе земли сельскохозяйственного назначения.