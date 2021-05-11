Политика

15:34 11.05.2021

"Батькивщина" открыла горячую телефонную линию о земельном референдуме

1 мин читать
"Батькивщина" открыла горячую телефонную линию о земельном референдуме

Политическая партия "Батькивщина" открыла горячую телефонную линию по вопросам инициируемого политсилой референдума о судьбе земли сельскохозяйственного назначения.

"Получить любую информацию, а также присоединиться к инициативной группе по организации всенародного опроса можно по телефону бесплатной всеукраинской горячей телефонной линии 0 800 30 2019, которую запустила команда "Батькивщины", - сообщает сайт политической силы во вторник.

Как сообщалось, Тимошенко анонсировала на 22 мая собрание инициативной группы по подготовке к проведению всеукраинского референдума о судьбе земли сельскохозяйственного назначения.

Теги: #земля #референдум #батькивщина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:22 10.05.2021
Первый министр Шотландии обещает добиться референдума о независимости

Первый министр Шотландии обещает добиться референдума о независимости

13:14 07.05.2021
Собрание инициативной группы всеукраинского референдума нельзя провести онлайн – разъяснение комитета Рады

Собрание инициативной группы всеукраинского референдума нельзя провести онлайн – разъяснение комитета Рады

11:05 06.05.2021
Тимошенко на встрече с Блинкеном призвала США помочь Украине в борьбе с Covid-19

Тимошенко на встрече с Блинкеном призвала США помочь Украине в борьбе с Covid-19

18:19 28.04.2021
Тимошенко: остановить продажу украинской земли может только референдум

Тимошенко: остановить продажу украинской земли может только референдум

14:37 28.04.2021
Рада утвердила передачу находящихся в госсобственности земель в коммунальную собственность

Рада утвердила передачу находящихся в госсобственности земель в коммунальную собственность

11:39 28.04.2021
ОПЗЖ обратится в КС в случае принятия Радой изменений в Земельный кодекс – Бойко

ОПЗЖ обратится в КС в случае принятия Радой изменений в Земельный кодекс – Бойко

13:08 27.04.2021
Тимошенко: власть оказывает сопротивление проведению референдума, но нас не остановить

Тимошенко: власть оказывает сопротивление проведению референдума, но нас не остановить

11:38 27.04.2021
Нардепы закончат рассмотрение изменений в Земельный кодекс после майских праздников, считают в "Голосе"

Нардепы закончат рассмотрение изменений в Земельный кодекс после майских праздников, считают в "Голосе"

15:52 23.04.2021
Украинские аграрии поддержали проведение референдума против продажи с/х земли

Украинские аграрии поддержали проведение референдума против продажи с/х земли

16:13 22.04.2021
Правоохранители разоблачили масштабную схему хищения земли, организованную чиновниками Госгеокадастра

Правоохранители разоблачили масштабную схему хищения земли, организованную чиновниками Госгеокадастра

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Суд отменил постановление ЦИК о невозможности провести местные выборы 2020г. в 18 громадах Донбасса – "Опора"

Повестка дня саммита НАТО еще не утверждена, об участии Украины говорить рано – вице-премьер Стефанишина

Блинкен заверил, что США ни с кем не будут договариваться относительно Украины без нее - Кулеба

Посол ЕС надеется, что Украина выполнит рекомендации Венецианской комиссии по законопроекту о ВСП

США полностью поддержали получение Украиной ПДЧ - Ермак

ПОСЛЕДНЕЕ

Парламент может принять законопроект о службе в органах местного самоуправления осенью – Корниенко

Законопроект о местном референдуме находится на обсуждении Рады - Стефанчук

Суд отменил постановление ЦИК о невозможности провести местные выборы 2020г. в 18 громадах Донбасса – "Опора"

Разумков надеется, что парламент внесет изменения в Конституцию в части децентрализации

ЕС готовит новый пакет санкций по Беларуси - Боррель

Предстоящий в конце мая саммит ЕС будет двухдневным

Порошенко: Украина должна стать активным участником общеевропейской дискуссии о будущем Объединенной Европы

Повестка дня саммита НАТО еще не утверждена, об участии Украины говорить рано – вице-премьер Стефанишина

Меркель остается самым популярным политиком в Германии - опрос

Зеленский обсудил евроинтеграционные стремления Украины с представителями Бенилюкса

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА