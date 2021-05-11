Суд отменил постановление ЦИК о невозможности провести местные выборы 2020г. в 18 громадах Донбасса – "Опора"

Шестой апелляционный административный суд во вторник, 11 мая, признал противоправным и отменил постановление Центральной избирательной комиссии (ЦИК) о невозможности проведения первых выборов депутатов отдельных сельских, поселковых, городских советов Донецкой и Луганской областей и соответствующих сельских, поселковых, городских голов 25 октября 2020года.

Как сообщает "Гражданская сеть ОПОРА", об этом им стало известно от нескольких не связанных между собой источников.

"Так, Шестой апелляционный административный суд рассматривал дело №855/25/20 по иску к Центральной избирательной комиссии об отмене ее постановления №161 от 8 августа 2020 года. Третьими лицами выступили Донецкая и Луганская областные государственные военно-гражданские администрации", - сказано в сообщении.

Отмечается, что полный текст решения суда ожидается через 5 дней.

Как сообщалось, что 8 августа 2020г. Центральная избирательная комиссия на основании выводов Донецкой и Луганской областных военно-гражданских администраций установила невозможность проведения первых местных выборов 25 октября 2020 года в 10 территориальных громадах Донецкой области и 8 громадах Луганской области.

ЦИК отметила, что в случае возможности организации подготовки и проведения в соответствии с Избирательным кодексом Украины местных выборов на отдельных территориях указанных областей в последнее воскресенье марта 2021 года Комиссия должна принять решение о назначении первых местных выборов 28 марта не позднее 17 января 2021 года.

16 января 2021 года ЦИК снова получила выводы Донецкой и Луганской областных военно-гражданских администраций об угрозе безопасности избирателей на территории этих 18 громадах и установила невозможность проведения там местных выборов 28 марта.