Политика

15:24 11.05.2021

Суд отменил постановление ЦИК о невозможности провести местные выборы 2020г. в 18 громадах Донбасса – "Опора"

2 мин читать
Суд отменил постановление ЦИК о невозможности провести местные выборы 2020г. в 18 громадах Донбасса – "Опора"

Шестой апелляционный административный суд во вторник, 11 мая, признал противоправным и отменил постановление Центральной избирательной комиссии (ЦИК) о невозможности проведения первых выборов депутатов отдельных сельских, поселковых, городских советов Донецкой и Луганской областей и соответствующих сельских, поселковых, городских голов 25 октября 2020года.

Как сообщает "Гражданская сеть ОПОРА", об этом им стало известно от нескольких не связанных между собой источников.

"Так, Шестой апелляционный административный суд рассматривал дело №855/25/20 по иску к Центральной избирательной комиссии об отмене ее постановления №161 от 8 августа 2020 года. Третьими лицами выступили Донецкая и Луганская областные государственные военно-гражданские администрации", - сказано в сообщении.

Отмечается, что полный текст решения суда ожидается через 5 дней.

Как сообщалось, что 8 августа 2020г. Центральная избирательная комиссия на основании выводов Донецкой и Луганской областных военно-гражданских администраций установила невозможность проведения первых местных выборов 25 октября 2020 года в 10 территориальных громадах Донецкой области и 8 громадах Луганской области.

ЦИК отметила, что в случае возможности организации подготовки и проведения в соответствии с Избирательным кодексом Украины местных выборов на отдельных территориях указанных областей в последнее воскресенье марта 2021 года Комиссия должна принять решение о назначении первых местных выборов 28 марта не позднее 17 января 2021 года.

16 января 2021 года ЦИК снова получила выводы Донецкой и Луганской областных военно-гражданских администраций об угрозе безопасности избирателей на территории этих 18 громадах и установила невозможность проведения там местных выборов 28 марта.

Теги: #донецкая_область #выборы #цик #суд #луганская_область
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:02 11.05.2021
Апелляционный суд отменил решение ОАСК о признании противоправным постановления правительства об изменениях в украинском правописании

Апелляционный суд отменил решение ОАСК о признании противоправным постановления правительства об изменениях в украинском правописании

10:38 11.05.2021
Полицейские из состава ООС провели проверку населенных пунктов, расположенных вдоль линии разграничения на Луганщине

Полицейские из состава ООС провели проверку населенных пунктов, расположенных вдоль линии разграничения на Луганщине

21:45 10.05.2021
Президент Армении назначил на 20 июня досрочные выборы в парламент

Президент Армении назначил на 20 июня досрочные выборы в парламент

18:42 10.05.2021
В Луганской области полицейские изъяли у местного жителя арсенал оружия

В Луганской области полицейские изъяли у местного жителя арсенал оружия

15:44 08.05.2021
Зеленский в Луганской области почтил память погибших в годы Второй мировой войны

Зеленский в Луганской области почтил память погибших в годы Второй мировой войны

13:02 08.05.2021
Зеленский и послы стран G7 и ЕС прибыли в Луганскую область

Зеленский и послы стран G7 и ЕС прибыли в Луганскую область

15:47 07.05.2021
В Харькове инспектор ювенальной превенции, из-за халатности которой погиб 3-летний ребенок, получила условный срок

В Харькове инспектор ювенальной превенции, из-за халатности которой погиб 3-летний ребенок, получила условный срок

19:34 06.05.2021
ОАСК просят запретить главе ЦИК вносить президенту представление о досрочном прекращении полномочий члена Комиссии Виталия Греня

ОАСК просят запретить главе ЦИК вносить президенту представление о досрочном прекращении полномочий члена Комиссии Виталия Греня

19:20 06.05.2021
В суд передано дело по похитителям киевского бизнесмена

В суд передано дело по похитителям киевского бизнесмена

18:22 05.05.2021
Решение ЦИК об отказе в регистрации Вирастюка принято во исполнение решения Верховного суда – Корниенко

Решение ЦИК об отказе в регистрации Вирастюка принято во исполнение решения Верховного суда – Корниенко

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Повестка дня саммита НАТО еще не утверждена, об участии Украины говорить рано – вице-премьер Стефанишина

Блинкен заверил, что США ни с кем не будут договариваться относительно Украины без нее - Кулеба

Посол ЕС надеется, что Украина выполнит рекомендации Венецианской комиссии по законопроекту о ВСП

США полностью поддержали получение Украиной ПДЧ - Ермак

Совместные интересы Украины и США это фундамент для развития стратегического партнерства – Шмыгаль по итогам встречи с Блинкеном

ПОСЛЕДНЕЕ

Парламент может принять законопроект о службе в органах местного самоуправления осенью – Корниенко

Законопроект о местном референдуме находится на обсуждении Рады - Стефанчук

"Батькивщина" открыла горячую телефонную линию о земельном референдуме

Разумков надеется, что парламент внесет изменения в Конституцию в части децентрализации

ЕС готовит новый пакет санкций по Беларуси - Боррель

Первый министр Шотландии обещает добиться референдума о независимости

Предстоящий в конце мая саммит ЕС будет двухдневным

Порошенко: Украина должна стать активным участником общеевропейской дискуссии о будущем Объединенной Европы

Повестка дня саммита НАТО еще не утверждена, об участии Украины говорить рано – вице-премьер Стефанишина

Меркель остается самым популярным политиком в Германии - опрос

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА