Предстоящий в конце мая саммит ЕС будет двухдневным

Официальный представитель председателя Европейского совета Шарля Мишеля Баренд Лейц сообщил, что саммит Евросоюза пройдет 24 и 25 мая.

"Совещание руководителей 27 стран ЕС под председательством главы Европейского совета начнется 24 мая в 19:00 и продолжится 25 мая", - написал пресс-секретарь в твиттере вечером в воскресенье.

Он добавил, что организационные подробности будут сообщены в скором времени.

Ранее представители Евросоюза называли датой проведения саммита 25 мая. Как ожидается, на этой встрече ЕС в верхах должна состояться "стратегическая дискуссия" об отношениях Евросоюза с Россией.