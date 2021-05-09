Политика

23:11 09.05.2021

Предстоящий в конце мая саммит ЕС будет двухдневным

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Предстоящий в конце мая саммит ЕС будет двухдневным

Официальный представитель председателя Европейского совета Шарля Мишеля Баренд Лейц сообщил, что саммит Евросоюза пройдет 24 и 25 мая.

"Совещание руководителей 27 стран ЕС под председательством главы Европейского совета начнется 24 мая в 19:00 и продолжится 25 мая", - написал пресс-секретарь в твиттере вечером в воскресенье.

Он добавил, что организационные подробности будут сообщены в скором времени.

Ранее представители Евросоюза называли датой проведения саммита 25 мая. Как ожидается, на этой встрече ЕС в верхах должна состояться "стратегическая дискуссия" об отношениях Евросоюза с Россией.

Теги: #ес #дата #саммит
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