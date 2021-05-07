Политика

14:26 07.05.2021

Зеленский обсудил евроинтеграционные стремления Украины с представителями Бенилюкса

2 мин читать
Зеленский обсудил евроинтеграционные стремления Украины с представителями Бенилюкса

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 7 мая, провел встречу с вице-премьер-министром, министром иностранных и европейских дел, внешней торговли и федеральных культурных институтов Королевства Бельгия Софи Вильмес, министром иностранных дел Королевства Нидерланды Стефом Блоком и министром иностранных и европейских дел Великого Герцогства Люксембург Жаном Ассельборном.

Как сообщает пресс-служба президента, глава Украинского государства поблагодарил министров за то, что они по собственной инициативе начали свой визит в Украину с поездки на Донбасс.

"Я думаю, что важно не на словах знать, что там происходит, а увидеть все собственными глазами. Знаю, что вы были в городе Счастье Луганской области. Вы сами видели, как мы относимся к Донбассу. Мы вкладываем деньги в инфраструктуру", - отметил Зеленский.

По его словам, важно не только решать вопрос деоккупации временно оккупированной территории Донбасса, но и "делать так, чтобы те, кто живут на этой территории, пересекая контактную линию, чувствовали себя людьми".

Президент Украины подробно проинформировал министров о ситуации с безопасностью на Донбассе, а также о шагах, которые осуществляет Украина для достижения мира.

В свою очередь, представители Бенилюкса положительно оценили последовательное соблюдение Украиной перемирия на Донбассе.

"Президент особо отметил неизменную позицию стран Бенилюкса относительно поддержки территориальной целостности и суверенитета Украины, а также практическую помощь в обеспечении национальной безопасности", - сообщают в Офисе президента.

Там добавляют, что в связи с наращиванием Российской Федерацией вооруженных сил на границах Украины собеседники выразили общее мнение о "недопустимости таких действий, ведь они представляют угрозу для общеевропейской безопасности и стабильности".

"Владимир Зеленский призвал страны Бенилюкса поддержать евроинтеграционные стремления нашего государства, в частности путем подписания деклараций по европейской перспективе Украины", - подчеркивают в ОП.

Отмечается, что участники встречи также обсудили вопрос Крымской платформы.

"Глава государства подтвердил приглашение руководству Бельгии, Нидерландов и Люксембурга принять участие в инаугурационном саммите Крымской платформы 23-24 августа 2021 в Киеве", - резюмируют в пресс-служба президента.

Теги: #бенилюкс #зеленский
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:26 07.05.2021
Кулеба обсудил с главами МИД стран Бенилюкса дополнительные шаги ЕС по сдерживанию агрессии РФ

Кулеба обсудил с главами МИД стран Бенилюкса дополнительные шаги ЕС по сдерживанию агрессии РФ

11:56 07.05.2021
Кулеба: Украина призывает друзей и партнеров давить на РФ, чтобы она конструктивнее себя вела в Нормандском формате

Кулеба: Украина призывает друзей и партнеров давить на РФ, чтобы она конструктивнее себя вела в Нормандском формате

11:44 07.05.2021
Главы МИД стран Бенилюкса выразили поддержку территориальной целостности и суверенитету Украины

Главы МИД стран Бенилюкса выразили поддержку территориальной целостности и суверенитету Украины

09:56 07.05.2021
Визит глав МИД стран Бенилюкса на Донбасс демонстрирует солидарность с Украиной на фоне дестабилизирующих действий РФ - Кулеба

Визит глав МИД стран Бенилюкса на Донбасс демонстрирует солидарность с Украиной на фоне дестабилизирующих действий РФ - Кулеба

09:39 07.05.2021
Главы МИД стран Бенилюкса посетили зону ООС и пообещали донести европейскому сообществу правду о ситуации на Донбассе

Главы МИД стран Бенилюкса посетили зону ООС и пообещали донести европейскому сообществу правду о ситуации на Донбассе

22:35 06.05.2021
Ермак: Вероятно, вскоре состоится встреча Зеленского и Байдена

Ермак: Вероятно, вскоре состоится встреча Зеленского и Байдена

17:50 06.05.2021
Зеленский подписал закон, уравнивающий права отцов и матерей в получении отпуска по уходу за ребенком

Зеленский подписал закон, уравнивающий права отцов и матерей в получении отпуска по уходу за ребенком

17:39 06.05.2021
Зеленский подписал закон об учреждении национальной премии Украины им. Патона

Зеленский подписал закон об учреждении национальной премии Украины им. Патона

17:16 06.05.2021
Зеленский отметил 15 пехотинцев государственными наградами

Зеленский отметил 15 пехотинцев государственными наградами

15:22 06.05.2021
Украина ожидает от США поддержки в предоставлении ПДЧ и активного участия в Крымской платформе – Зеленский

Украина ожидает от США поддержки в предоставлении ПДЧ и активного участия в Крымской платформе – Зеленский

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Блинкен заверил, что США ни с кем не будут договариваться относительно Украины без нее - Кулеба

Посол ЕС надеется, что Украина выполнит рекомендации Венецианской комиссии по законопроекту о ВСП

США полностью поддержали получение Украиной ПДЧ - Ермак

Совместные интересы Украины и США это фундамент для развития стратегического партнерства – Шмыгаль по итогам встречи с Блинкеном

Блинкен заверил в поддержке США суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины

ПОСЛЕДНЕЕ

Беларусь подготовила новые ответные санкции против Запада - МИД

Собрание инициативной группы всеукраинского референдума нельзя провести онлайн – разъяснение комитета Рады

Блинкен назвал свои переговоры в Киеве продуктивными

Лидеры стран ЕС на неформальной встрече в Порту могут обсудить отношения с Россией

Визит Блинкена в Украину приведет к определенной деэскалации со стороны РФ, но не к снятию угрозы

Ермак опроверг информацию о якобы препятствовании им встречи Блинкена с Епифанием

Блинкен заверил, что США ни с кем не будут договариваться относительно Украины без нее - Кулеба

Позиции Берлина и Вашингтона по вопросу "Северного потока 2" разные, в остальном идет тесное сотрудничество - Маас

Кулеба и Блинкен обсудили развитие стратегического партнерства Украины и США

Посол ЕС надеется, что Украина выполнит рекомендации Венецианской комиссии по законопроекту о ВСП

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА