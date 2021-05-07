Беларусь подготовила новые ответные санкции против Запада - МИД

Беларусь подготовила новые санкции в отношении Запада на случай продолжения его санкционной политики, заявил министр иностранных дел республики Владимир Макей журналистам в пятницу.

"Подобные меры обсуждались и ранее, они подготовлены (...) Они будут адекватными той ситуации, которая складывается. Без ответа никакие шаги оппонентов и европейских, западных стран не останутся. Эти меры сейчас, действительно, отработаны, подождем дальнейшей ситуации, и к каким решениям придут партнеры на Западе", - сказал Макей.

Он напомнил, что президент Александр Лукашенко поручал подготовить ответные меры на случай введения очередных санкций против белорусского народа и довести позицию до западных партнеров. "Мы обсуждаем эти вопросы с европейскими коллегами в тех контактах, которые имеют место, доводим свою позицию", - заверил глава МИД.

Макей заявил, что Минск не исключает введения ответных санкций в отношении европейского бизнеса, работающего в стране. "Будут и симметричные, и ассиметричные санкции, которые подразумевают возможные меры против европейского бизнеса, находящегося в Беларуси. Многие стенают сейчас в интернете, что руководство Беларуси, принимая решение об ответных мерах по этим санкциям, якобы делает себе выстрел в ногу. Никто не будет себе делать никаких выстрелов ни в ногу, ни в голову, ни в сердце. Мы четко просчитываем все варианты и не допустим того, чтобы наши меры повлияли на экономическое развитие страны, благосостояние простых граждан", - сказал он.

В начале мая Лукашенко поручил правительству предоставить информацию о крупных европейских инвестиционных проектах в стране.

Глава государства заявлял, что в случае ужесточения санкций со стороны ЕС будут проблемы у работающего в Беларуси европейского бизнеса. "Если европейцы хотя проблем у себя в связи с этими санкциями, они их получат. Больше ничего не буду говорить - время покажет. Дайте мне информацию о наиболее крупных европейских проектах у нас и предприятиях, которые созданы на территории Беларуси. Посмотрим на их работу", - сказал он.

В конце апреля правительство Беларуси ввело санкции и запретило на полгода ввоз на территорию республики продукции компаний Skoda Auto, Liqui Moly и Beiersdorf "для обеспечения защиты национальных интересов, с учетом недружественных действий в отношении белорусского народа".

Президент Беларуси 30 марта подписал указ "О применении специальных мер", которым предусматривается введение запрета на ввоз в республику и реализацию на ее территории товаров, страной происхождения которых являются государство, применившее санкции в отношении белорусских компаний или физических лиц.

В Беларуси после президентских выборов 9 августа 2020 года в течение более полугода продолжались массовые акции протеста против итогов выборов, победителем которых был объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко ЕС и США не признают его легитимным президентом Беларуси. Евросоюз после выборов ввел санкции в отношении ряда белорусских официальных лиц, в декабре были введены экономические санкции против ряда госкомпаний. Всего с октября были введены три пакета санкций ЕС в отношении Минска. В апреле этого года Минфин США отменил действовавший с 2015 года мораторий на санкции в отношении концерна "Белнефтехим", его торгового представительства в США и семи предприятий, входящих в его состав ("Белшина", "Гродно Азот", "Гродно Химволокно", "Лакокраска", НПЗ "Нафтан", "Полоцк-Стекловолокно", УП "Белорусский нефтяной торговый дом").

Между тем, по данным СМИ, в июне может быть принят четвертый пакет санкций ЕС в отношении Беларуси. Ранее СМИ сообщали, что новые санкции могут быть приняты 10 мая на встрече министров иностранных дел ЕС.