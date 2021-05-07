Блинкен назвал свои переговоры в Киеве продуктивными

Госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что его переговоры в Киеве с украинскими официальными лицами в ходе визита в Украину были продуктивными.

"Время, проведенное в Киеве с президентом (Украины - ИФ) Зеленским и всеми, с кем я встречался, было продуктивным", - написал он в своем твиттере.

Госсекретарь отметил, что "Соединенные Штаты полны решимости поддерживать (Украину - ИФ) перед лицом российской агрессии и в проведении реформ, необходимых для обеспечения суверенного, демократического и процветающего будущего Украины".

В ходе двухдневного визита в Киев Блинкен встречался и провел переговоры с президентом Владимиром Зеленским, премьером Денисом Шмыгалем и главой МИД Дмитрием Кулебой.