Лидеры стран ЕС на неформальной встрече в Порту могут обсудить отношения с Россией

Председатель Европейского совета Шарль Мишель не назвал российскую тему в своем письме-приглашении главам государств и правительств стран ЕС на неформальную встречу в Порту 7-8 мая, тем не менее разговор о России на этом саммите ожидается.

"Что касается наших отношений с Россией, это также вопрос, который может быть поднят некоторыми руководителями государств-членов", - сообщил накануне журналистам в Брюсселе высокопоставленный чиновник ЕС, комментировавший представителям СМИ на условии анонимности повестку предстоящего совещания ЕС на высшем уровне.

"Вы видели недавнее развитие событий. В частности, в Чешской Республике, а также в Болгарии. Председатель Европейского парламента (Давид) Сассоли, заместитель председателя Европейской комиссии (Вера) Юрова были внесены в список лиц, которым запрещено приезжать в Россию. То есть мы ожидаем, что лидеры будут об этом говорить, несмотря на предусмотренную позднее в мае (на саммите Евросоюза 25 мая - ИФ) стратегическую дискуссию", - объяснил функционер ЕС.

Он добавил, что стратегические дебаты о России по-прежнему в плане Европейского совета, но "иногда события не дают откладывать такие дискуссии между руководителями".

Председатель Европейского совета Шарль Мишель в среду в письме-приглашении главам государств и правительств стран Евросоюза отметил, что участники встречи затронут "вопросы международного значения", но при этом не уточнил их тематику.

Вместе с тем, как следует из письма главы Евросовета, основное внимание неформального саммита будет сосредоточено на социально-экономической проблематике и переговорах с Индией.

"После конференции высокого уровня, организованной португальским председательством (Совета ЕС) 7 мая и посвященной социальным вопросам, у нас состоится рабочий ужин, на котором мы рассмотрим ситуацию с COVID-19 и подготовим совещание лидеров ЕС и Индии на следующий день", - написал Мишель в приглашении, опубликованном в Брюсселе.

В нем он сообщает, что "утренняя дискуссия 8 мая будет сосредоточена на том, как мы можем наилучшим образом обеспечить инклюзивное восстановление (экономики), при котором образование и опыт будут в основе наших политических действий".

Мишель заявил, что лидеры сосредоточат внимание на способах создания рабочих мест и повышения их качества, а также на борьбе с бедностью и социальной изоляцией.

"Мы также рассмотрим, как поддержать всех, кто пострадал от кризиса COVID-19 и кто, например, столкнулся с ущербом для своего образования, профессиональной подготовки или участия на рынке труда", - пообещал он.

"Декларация Порту, которую мы рассчитываем принять на этой встрече, представит наше видение амбициозного цифрового, экологичного и справедливого переходного периода Европы", - отметил глава Евросовета.

Затем, сообщил он, к европейским лидерам по видеосвязи присоединится индийский премьер-министр Нарендра Моди для обсуждения укрепления сотрудничества между ЕС и Индией.

"Председатель (Евро)комиссии проинформирует нас о последнем развитии в торговле с Индией. Наша встреча проходит на драматическом фоне пандемии COVID-19, недавно поразившей Индию, которой ЕС и государства-члены оказывают поддержку. Помимо этого непосредственного приоритета, мы обсудим, как укрепить наше стратегическое партнерство с Индией", - написал Мишель в письме-приглашении.